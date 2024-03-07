أسباب للحد من تناول الوجبات السريعة أثناء الحمل

الحمل هي فترة مليئة بالترقب والفرح، ولكنها أيضًا فترة تؤثر فيها الاختيارات التي تتخذها على صحتك وصحة طفلك، وفى هذا الإطار أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن تناول الطعام الصحى الغنى بكافة العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن يضمن صحة الأم والجنين، خاصة أثناء فترة تكوين ونمو الجنين.

أهمية تجنب الأطعمة فائقة المعالجة والسريعة أثناء الحمل تشمل الأسباب التالية

:

. الأطعمة السريعة تعانى من نقص العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن بينما تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية والسكر والدهون والملح.

.قد يزداد خطر الإصابة بسكر الحمل، حيث تحتوى الأطعمة السريعة على الكثير من بالكربوهيدرات والسكريات المكررة مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

. بسبب أن نوعيات هذه الأطعمة تحتوى على القليل من المعادن والفيتامينات وبالمقابل بها الكثير من السعرات الحرارية مما يزيد من الوزن بصورة مبالغة .

. الأطعمة المعالجة والسريعة لا تضر فقط بالأم بل تؤثر على الجنين أيضاً من اضطراب التمثيل الغذائي وخطر الإصابة بالسمنة وغيرها من الأمراض التي تضر الجنين.

. مشاكل الجهاز الهضمى لأن هذه الأطعمة تحتوى على مواد حافظة وصناعية مما تسبب اضطرابات ومشاكل بالمعدة.

( اليوم السابع)