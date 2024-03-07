خطوات تساعدك على التخلص من ادمان الكافيين قبل رمضان

يعانى الكثيرون من مدمنى القهوة والشاى والمياه الغازية فى شهر رمضان من صعوبات وأعراض كثيرة أثناء الصيام بسبب تعودهم على جرعات مكثفة من هذه المشروبات التى تحتوى على الكافيين، ويشعرون بالصداع والعصبية الزائدة وحالة من التوتر تظهر فى تعاملاتهم بشكل كبير، خلال فترة الصيام.

وقد لا يدرك البعض أن هذه الحالة التى يعانون منها بسبب تعودهم على تناول جرعات كبيرة من القهوة والشاى والنسكافيه والمياه الغازية، تعد نوعا من أنواع الإدمان، فهذه المشروبات تحتوى على مادة الكافيين، التى تساعد فى نشاط الشخص العقلى، واليقظة، ولكن الإسراف فى تناولها يعد إدمانا.

وهناك بعض الحيل الصحية لتجنب الشعور بالإرهاق والتعب خلال شهر رمضان والصيام مع إدمان الكافيين، ومن هذه النصائح التالي:

شرب المياه بكمية أكبر يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تعويض نقص الطاقة والتركيز خلال الصيام، ولذا يمكنك تناولها لتقليل كميات الكافيين قبل الصيام.

تحديد وقت لتناول كوب واحد من الكافيين فى اليوم مما يساهم بشكل كبير فى اعتياد الجسم على الجرعة اليومية، ولذا قبل رمضان بأربع أيام يمكنك كوب من الشاي أو القهور علي العصر أو بعد الظهر ثم تأخيرها كل يوم ساعة حتى تصبح فى موعد بعد الإفطار خلال شهر رمضان.

الحصول على قسط كاف من النوم يعد بديلا لإدمان الكافيين، لأنه يساهم فى إمداد الجسم بالطاقة وتعيش حياة صحية أفضل، ولذا عليك النوم فى أوقات ثابتة.

التعرض لضوء الشمس وممارسة الرياضة من الحيل الجيدة التي تساعد في التخلص من إدمان الكافيين، لأن فيتامين د يعزز الصحة النفسية والجسمانية، ويساعد علي زيادة تدفق الدم وتحسن حالتك النفسي.

( اليوم السابع)