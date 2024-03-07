Advertisement

صحة

بمناسبة يوم المرأة العالمي... الصحة العالمية تطلق تحذيرا

Lebanon 24
07-03-2024 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1172726-638454769714710452.jpg
Doc-P-1172726-638454769714710452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوصت منظمة الصحة العالمية، في بيان لمكتبها الأوروبي، بعدم تناول المشروبات الكحولية خلال اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، بسبب خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وجاء في البيان: "سيحتفل كثير من الناس بعيد الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، من خلال رفع كأس من المشروبات الكحولية، غافلين عن حقيقة أن استهلاك الكحول هو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسرطان الأكثر شيوعا بين النساء، وهو سرطان الثدي".
Advertisement

وترى منظمة الصحة العالمية، أن انخفاض الوعي بهذا الارتباط بين الكحول وسرطان الثدي، يعتبر من العوائق الرئيسية أمام الوقاية من المرض المذكور ومشكلة كبيرة لصحة النساء.
وتابعت المنظمة في بيانها: "وفقا لدراسة حديثة، فقط 21% من النساء في 14 دولة أوروبية على علم بالصلة بين استهلاك الكحول وخطر الإصابة بسرطان الثدي. وهذا المؤشر (الوعي)، أقل بين الرجال - 10% فقط من الرجال الذين شملهم الاستطلاع يعرفون عن هذا الارتباط".
وتوضح المنظمة أنه في حالة سرطان الثدي، يؤثر استهلاك الكحول على مستويات هرمون الاستروجين، الذي يلعب دورا هاما في تطور واستفحال العديد من أنواع سرطان الثدي.
وشدد البيان على أن المشروبات الكحولية، تؤثر على مستويات هذه الهرمونات.
وأضاف البيان: "يعد سرطان الثدي، مشكلة صحية كبيرة للنساء في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم الإبلاغ عن تسجيل أكثر من 600000 حالة في عام 2022. ودور الكحول كعامل خطر يمكن الوقاية منه لسرطان الثدي، أمر بالغ الأهمية. بالنسبة للنساء في أوروبا، يعتبر سرطان الثدي هو السرطان الرئيسي الذي يسببه الكحول". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:44 | 2024-03-08
23:00 | 2024-03-07
15:00 | 2024-03-07
12:00 | 2024-03-07
10:00 | 2024-03-07
07:41 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24