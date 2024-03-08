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صحة

لهذا السبب عليكم التوقف عن استخدام بدائل السكر فوراً

Lebanon 24
08-03-2024 | 23:00
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حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من خطورة بدائل السكر التي يستخدمها الكثير من الأشخاص في نظامهم الغذائي.

 
وقال الطبيب: "أغلب الناس يحرصون على اتباع نظام غذائي صحي، ولذلك يستبدلون السكر العادي بمُحلّيات أخرى لاعتقادهم بأنها أقل ضرراً على الصحة، ولكن في الواقع هذا غير صحيح".
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وأوضح أن "فوائد بدائل السكر ما هي إلا خرافة تجارية واستهلاكية، فرغم احتوائها على سعرات حرارية أقل، تزيد هذه البدائل من مقاومة الأنسولين والذي يؤثر في تطور داء السكري".

كما لفت الى أن منظّمة الصحة العالمية حذّرت مراراً من استخدام بدائل السكر، لأنها تسبب السرطان، بما فيها البدائل النباتية، مشيرا إلى أن "العلكة التي نمضغها والحلويات والفطائر والمعجّنات تحتوي على بدائل السكر، وتُباع في كل مكان، لذلك فإن الأمر خطير جداً".

وحذّر أيضاً من استخدام بدائل السكر في صناعة المواد الغذائية والكربوهيدرات السريعة على نطاق واسع، والتي تؤدي مباشرةً إلى مقاومة الأنسولين والإصابة بمرض السكري.
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