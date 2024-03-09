لممارسة الرياضة بأمان في رمضان.. إليك 3 إستراتيجيات مهمة

قالت جينيفر ديكس -المدربة الرياضية في قسم الطب الرياضي لدى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة- إن هناك عدداً من المعايير التي يمكن للصائمين تطبيقها في رمضان لممارسة الرياضة بأمان.
وتسلط ديكس الضوء على إرشادات يمكنها مساعدة كل من يرغب في المحافظة على تمارينهم الرياضية خلال شهر رمضان.
1- تناول أغذية متوازنة
أوضحت ديكس أنه من الأهمية بمكان عدم تفويت وجبة السحور، والحرص على تناول وجبات متوازنة. ويجب أن تشتمل وجبتا السحور والإفطار على الكربوهيدرات المعقدة (مثل: الخبز الأسمر) والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.
وأكدت ديكس ضرورة التركيز على الأغذية التي تسهم في ترطيب الجسم في أوقات الوجبات، وقالت "يجب تجنب الأطعمة المالحة وإدراج الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في الوجبات؛ مثل: الفاكهة كالبطيخ والتفاح والكمثرى، والخضروات؛ مثل: الخيار".
2- ترطيب الجسم بكفاءة
بيّنت ديكس أنه يتوجب على الأفراد شرب المزيد من السوائل أكثر من العادة، وذلك لتجنب الجفاف خلال اليوم، واقترحت تناول ما يصل إلى لتر من الماء في الصباح مع السحور.
بالإضافة إلى الماء، يعدّ الحليب والفواكه من الخيارات الجيدة. أما المشروبات الغنية بالكافيين؛ مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، فهي مدرات للبول ويجب تجنبها قدر الإمكان.
3- المحافظة على برودة الجسم
وأشارت ديكس إلى أنه يجب أخذ حمام بارد في أقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من التمرين، وقالت "من الجيد أخذ بعض الملابس الإضافية كذلك لتبديل الملابس مباشرة بعد التمارين الرياضية، عوضا عن البقاء في ملابس التمرين، التي تلتصق بالجسم وتحتفظ بالعرق".