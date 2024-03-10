Advertisement

صحة

‫ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟ دراسة تجيب

Lebanon 24
10-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1173372-638456262218378629.jpg
Doc-P-1173372-638456262218378629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الرابطة المهنية لأطباء الأعصاب ‫بألمانيا إن الشعور بوخز في اليد له أسباب عدة، أبرزها اعتلال الأعصاب، ‫أي تلف أعصاب اليد نتيجة مرض مزمن، مثل داء السكري.

‫وأضافت الرابطة أن الشعور بوخز في اليد قد يرجع أيضا إلى انضغاط عصب ‫اليد بشكل دائم في قناة ضيقة في الرسغ، في ما تعرف "بمتلازمة النفق ‫الرسغي"، بالإضافة إلى التحميل الخاطئ أو الإجهاد المفرط على الذراع، ‫في ما تعرف "بمتلازمة الإصابة الناجمة عن الإجهاد المتكرر"، علما أن كلا ‫المتلازمتين تحدث، على سبيل المثال، بسبب استخدام فأرة الحاسوب لمدة ‫طويلة.
Advertisement

‫وعلى أي حال، تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور بوخز في اليد، لا سيما إذا كان الوخز يحدث في كلتا اليدين ‫والقدمين.

كما تنبغي استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبا بأعراض أخرى، مثل التنميل، ‫والألم الحارق، والقيود الحركية، واضطرابات التوازن، واضطرابات الإحساس ‫بالسخونة والبرودة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:30 | 2024-03-10
04:00 | 2024-03-10
02:00 | 2024-03-10
15:00 | 2024-03-09
11:26 | 2024-03-09
07:17 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24