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صحة
ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
10-03-2024
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قالت الرابطة المهنية لأطباء الأعصاب بألمانيا إن الشعور بوخز في اليد له أسباب عدة، أبرزها اعتلال الأعصاب، أي تلف أعصاب اليد نتيجة مرض مزمن، مثل داء السكري.
وأضافت الرابطة أن الشعور بوخز في اليد قد يرجع أيضا إلى انضغاط عصب اليد بشكل دائم في قناة ضيقة في الرسغ، في ما تعرف "بمتلازمة النفق الرسغي"، بالإضافة إلى التحميل الخاطئ أو الإجهاد المفرط على الذراع، في ما تعرف "بمتلازمة الإصابة الناجمة عن الإجهاد المتكرر"، علما أن كلا المتلازمتين تحدث، على سبيل المثال، بسبب استخدام فأرة الحاسوب لمدة طويلة.
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وعلى أي حال، تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بوخز في اليد، لا سيما إذا كان الوخز يحدث في كلتا اليدين والقدمين.
كما تنبغي استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبا بأعراض أخرى، مثل التنميل، والألم الحارق، والقيود الحركية، واضطرابات التوازن، واضطرابات الإحساس بالسخونة والبرودة.
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