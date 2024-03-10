"خطأ بسيط" يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض





وقال موقع "هيلث دايجست" إن سرطان القولون يحدث عندما تتشكل الأورام الخبيثة داخل البطانة الداخلية للقولون بسبب تراكم نمو الخلايا غير الطبيعية.

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وأوضح الموقع أن الوراثة قد تلعب دورا في مخاطر الإصابة بالمرض، لكن هناك أيضا عوامل خارجية، مثل الاستهلاك المفرط للكحول أو السكر أو الأطعمة المصنعة أو اللحوم الحمراء. يعد سرطان القولون والمستقيم أحد أخطر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال والنساء في مختلف أنحاء العالم.وقال موقع "هيلث دايجست" إن سرطان القولون يحدث عندما تتشكل الأورام الخبيثة داخل البطانة الداخلية للقولون بسبب تراكم نمو الخلايا غير الطبيعية.وأوضح الموقع أن الوراثة قد تلعب دورا في مخاطر الإصابة بالمرض، لكن هناك أيضا عوامل خارجية، مثل الاستهلاك المفرط للكحول أو السكر أو الأطعمة المصنعة أو اللحوم الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الأبحاث أن عادات التبرز قد تزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان القولون.



وقال الموقع إن تأخير التبرز وحبسه لمدة طويلة يجعل بطانة القولون أكثر عرضة للالتهاب، كما يؤدي إلى الإمساك، لذلك ينصح الأطباء دائما بضرورة التبرز عند الشعور بالحاجة لذلك.



وكانت نتائج الأبحاث، التي تم تقديمها عام 2012 في الاجتماع السنوي للكلية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي، خلصت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 1.78 مرة مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون منه. (سكاي نيوز عربية)