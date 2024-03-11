ما هي فوائد الفاكهة المجففة؟

تشير الدكتورة جانا تيخانيتشيفا خبيرة التغذية الروسية والعلاج غير الدوائي، إلى أن الفاكهة المجففة تحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم.







ووفقا لها، بسبب احتواء الفاكهة المجففة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فإنها تحسن عملية الهضم وتحافظ على وظيفة الأمعاء الطبيعية. كما تساعد فيتامينات مجموعة B وC والمعادن الموجودة فيها على تعزيز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك يعطي السكر الطبيعي دفعة من الطاقة، وتحمي مضادات الأكسدة الموجودة فيها الخلايا من الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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ولكن من جانب آخر يمكن أن تلحق الفواكه المجففة ضررا بالجسم.

وتقول: "غالبا ما تعالج الفواكه المجففة بالزيوت المعدنية أو ثاني أكسيد الكبريت، ما يجعلها تبدو أكثر جاذبية ولمعانا. ومن الجدير بالذكر أن الفواكه المجففة الأقل جاذبية في المظهر طبيعية أكثر. لذلك يجب دائما نقع أو شطف الفواكه المجففة قبل الاستخدام. ويجب اختيار الفواكه المجففة عالية الجودة دون إضافة سكر أو مواد حافظة".

ووفقا لعالم الأحياء والمهندس الزراعي ميخائيل فوروبيوف يجب بعد شراء الفواكه المجففة غسلها جيدا. ولإزالة البقايا الزيتية بشكل كامل، ينصح بإضافة الصودا إلى الماء، ومن ثم شطفها مرة أخرى بالماء النظيف. (RT)