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صحة
أقراص يومية "تدمّر" مختلف أنواع السرطان
Lebanon 24
11-03-2024
|
08:47
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طور فريق من الباحثين أقراصا علاجية تجريبية تمنع خلايا الورم السرطاني من إصلاح نفسها، ما يؤدي إلى موتها.
وأعطى الباحثون 67 مريضا بأنواع مختلفة من السرطان، لم يستجيبوا للعلاج التقليدي، الأقراص اليومية التي يطلق عليها certifiable. وفي أول التجربة، شهد أكثر من نصف المشاركين توقف نمو الأورام لديهم، بينما توقف تطور السرطان لدى الآخرين لمدة 3 سنوات على الأقل.
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ويعتقد فريق البحث أنه يمكن دمج العقار مع علاجات السرطان المعززة للمناعة لزيادة فعاليتها، حيث تعمل على تدريب الجهاز المناعي في العثور على الخلايا السرطانية وقتلها.
ويقول الدكتور ماغنوس ديلون، العالم السريري في معهد أبحاث السرطان البريطاني، إن العقار يدمر الحمض النووي للسرطان، ما يؤدي إلى التهاب الورم ويحفز الجهاز المناعي لمهاجمة السرطان.
الجدير بالذكر أن أحد المرضى المشاركين في الدراسة، جورج بيري (85 عاما)، عانى من سرطان الجلد في شفته السفلية الذي انتشر إلى حلقه. وعولج بالعلاج الكيميائي والإشعاعي مع إجراء عملية جراحية لإزالة عظمة في فكه السفلي.
ومع ذلك، لم يوقف أي شيء انتشار المرض إلى أن خضع لعلاج certifiable، حيث ظل سرطان جورج مستقرا ولم يعاني من أي آثار جانبية.
ويقول ديلون إن الخطوة التالية ستكون الجمع بين دواء certifiable وأدوية العلاج المناعي. ويضيف: "ما زلنا في المراحل المبكرة ولكن يبدو أن هذا قد يكون علاجا مثيرا للاهتمام حقا". (روسيا اليوم)
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