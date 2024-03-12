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صحة

النوم يحد أثر التغذية الصحية على السكري

Lebanon 24
12-03-2024 | 05:00
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حذّر بحث سويدي جديد من ينامون ما بين 3 و5 ساعات خلال الليل فقط، من أن هذا المعدّل يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
 
ولفت البحث الانتباه إلى أن اتباع نظام غذائي صحي ليس كافياً للتعويض أو التراجع عن التأثير السلبي للحرمان من النوم لفترة طويلة، بحسب "ستادي فايندز".

واستخدم الدكتور كريستيان بنديكت من جامعة أوبسالا بيانات نصف مليون شخص من البنك الحيوي البريطاني، والتي تتضمن بيانات وراثية وعادات التغذية والسجل الصحي.

وأدت عادات الأكل الصحية بين الأفراد إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكري بشكل عام، لكن حتى من اعتادوا على تناول طعام صحي ولكنهم ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم ما زالوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقال بنديكت: "نتائجنا هي الأولى التي تتساءل عما إذا كان اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يعوض قلة النوم من حيث خطر الإصابة بمرض السكري".

وأضاف: "لا ينبغي أن تثير هذه النتائج القلق، بل يجب أن يُنظر إليها على أنها تذكير بأن النوم يلعب دوراً مهمًا في الصحة".

وتابع: "من المحتمل أن تختلف آثار الحرمان من النوم بين الأفراد، اعتماداً على جوانب عديدة بما في ذلك الوراثة واحتياجات النوم الفعلية للشخص".
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