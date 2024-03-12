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صحة
لمرضى السكري.. نصائح للصيام الآمن خلال شهر رمضان
Lebanon 24
12-03-2024
|
10:01
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قال خبراء الصحة إنه ينبغي على مرضى السكري الحذر من المخاطر التي قد يواجهونها أثناء صيام شهر رمضان، مع ضرورة استشارة الطبيب المختص لاتخاذ القرارات المشتركة فيما يتعلق بخطط العلاج.
ويعرف مرض السكري بأنه حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
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وعندما يتم هضم الطعام ويدخل إلى مجرى الدم، ينقل الأنسولين الغلوكوز من الدم إلى الخلايا، حيث يتم تفكيكه لإنتاج الطاقة. ولكن مرضى السكري يعانون من عدم قدرة الجسم على تحويل الغلوكوز إلى طاقة، إما لنقص الأنسولين، أو وجود خلل في عمله.
ويقول الخبراء إن الأطعمة الصحية ضرورية لمرضى السكري بعد ساعات من الصيام، وينبغي الاستغناء عن الحلويات وإضافة البديل الصحي، مثل الفواكه، واختيار الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض (GI)، مثل الأرز البسمتي أو الحبوب الكاملة.
كما ينبغي عليهم استخدام جهاز مراقبة الغلوكوز المستمر طوال شهر رمضان، الذي يتضمن اختبار وخز الإصبع لقياس نسبة الغلوكوز في الدم، حيث يوفر تحديثات كل دقيقة حتى تتمكن من معرفة كيفية استجابة جسمك لتغييرات الغلوكوز.
وفيما يلي نصائح لمرضى السكري للصيام بشكل آمن خلال رمضان:
1. الدراية بمخاطر الصيام
يجب على مرضى السكري الموازنة بين مخاطر الصيام لتجنب المضاعفات. وقد يحدث نقص السكر في الدم قبل الإفطار مباشرة، وقد يعاني المريض من أعراض مثل الدوخة والتهيج والتعرق الزائد وسرعة ضربات القلب والرعشة.
وقد يحدث ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم بعد السحور والإفطار، وتشمل الأعراض: جفاف الفم وآلام البطن والغثيان والقيء وضيق التنفس.
2. السيطرة على السعرات الحرارية المستهلكة
ينبغي أن تكون كمية السعرات الحرارية اليومية التي يحتاجها الجسم متوازنة ومقسمة بالتساوي بين السحور والإفطار لتجنب نقص السكر في الدم أو ارتفاعه.
ويمكن لأخصائي التغذية المساعدة في حساب كمية السعرات الحرارية اليومية لكل وجبة.
3. حافظ على رطوبة جسمك
يشكل الجفاف مصدر قلق، ويمكن أن يتجلى في انخفاض التبول والبول الداكن والتعب والدوخة.
تأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضروات والسلطات أثناء السحور والإفطار. وتجنب الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة، مع الإكثار من الماء وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، خاصة أن مرضى السكري قد يكونون أكثر عرضة لخطر الجفاف خلال شهر رمضان.
4. ممارسة الرياضة باعتدال
يمكن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة مثل المشي أو الركض، ولكن تأكد من تناول كمية جيدة من السوائل. وقد يوصي الطبيب بفحص مستويات السكر في الدم قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية.
وينبغي تجنب ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة أثناء ساعات الصيام. (روسيا اليوم)
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