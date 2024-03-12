أغذية تخفض الكوليسترول في الدم طبيعيا

التحكم في مستوى الكوليسترول من الأشياء التي يسعى المرضى لتحقيقها، وخلال شهر رمضان قد يتأثر الكوليسترول بشكل ضار في حالة تناول الأطعمة المسببة في ارتفاع نسبته بالدم، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق التعرف على الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته بالدم، والحماية من التعرض لمضاعفاته الصحية.

وهناك بعض الأطعمة المسموحة لمرضى الكوليسترول، وتعد مفيدة لهم، وتجنبهم التعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

- الشوفان

يحتوي أ على ألياف قابلة للذوبان ، ومن دورها تقلل مستوى الكوليسترول الضار، كما أن هذه الألياف قابلة للذوبان تعيق امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

- الحبوب الكاملة

استهلاك الوجبات الغذائية التي تحتوي على الحبوب الكاملة يقلل من نسبة الكوليسترول الضار لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وتساعد في تقليل الكوليسترول في الدم.

-الأسماك

غنية ب أوميغا 3، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم.

-الفواكه

التفاح والعنب والبرتقال والجوافة جيدة لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم،والسبب غناها بالألياف.

-المكسرات

تناول 2-3 حصص من المكسرات يوميًا يقلل من الكوليسترول الضار .

( اليوم السابع)