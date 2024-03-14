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صحة

حافظ على نشاط جسمك خلال رمضان عبر اتباع هذه النصائح

Lebanon 24
14-03-2024 | 00:37
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يعد اتباع نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان أمراً ضرورياً للحفاظ على نشاط الجسم أثناء الصيام.

في هذا السياق، تحدثت اختصاصية التغذية رهف البوشي، إنه ينبغي أن يبدأ الأشخاص وجبة الإفطار في رمضان بشرب كمية قليلة من الماء ثم تناول التمر، الذي يعد مصدراً رائعاً للسكر الذي ينشطهم سريعاً، وهو الأمر الذي يحتاجونه بعد ساعات طويلة من الصوم.
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كما أوضحت أن التمر يحتوي على بعض الألياف المفيدة جداً للصحة، ويمكن تقليل فرص تسببه في ارتفاع حاد بنسبة السكر في الدم عند تناوله مع مصدر بروتين مثل بعض المكسرات، مع العلم أنه لا ينبغي أن يتناول الشخص الكثير من التمر، بل ينبغي الاكتفاء بواحدة أو اثنتين فقط".

كذلك مضت قائلة إنه بعد تناول التمر، لا ينبغي أن يتناول الأشخاص كميات كبيرة من الطعام بسرعة. بل ينبغي أن يأكلوا ببطء وأن يحرصوا على مضغ الطعام جيداً.

وعن المكونات والعناصر الغذائية التي يجب أن تحتوي وجبة الإفطار عليها، قالت رهف البوشي: «عند إعداد وجبتك، قسم طبقك إلى 3 أقسام. القسم الأول، والذي يمثل نصف الطبق، ينبغي أن يحتوي على الخضراوات غير النشوية أو السلطة. أما القسم الثاني، والذي يمثل ربع الطبق، فينبغي أن يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف، مثل الكينوا أو البطاطس، أما الربع الأخير من الطبق، فيجب أن يكون مخصصاً للبروتين، أي الدجاج ولحم البقر واللحوم الأخرى».

وأكدت رهف البوشي أيضاً على ضرورة تناول بعض الفاكهة بعد الانتهاء من الإفطار.

أما وجبة السحور، فينبغي أن تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والدهون الصحية، وفقاً للبوشي.

وقالت اختصاصية التغذية: «سبب تأكيدنا على ضرورة تناول البروتين والدهون الصحية في وجبة السحور هو أنها أبطأ في الهضم في الجسم. هذه هي الأطعمة التي ستمنحك الطاقة طوال اليوم. ومن الأمثلة على ذلك البيض والأفوكادو والشوفان والزبادي اليوناني».

وفيما يخص الأطعمة التي تنصح الناس بتجنبها خلال شهر رمضان، قالت رهف البوشي: «بصراحة، لا أحب أن أقول للناس إنه لا ينبغي عليهم تجنب الأطعمة بشكل تام، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب عدم الإفراط في تناولها مثل المشروبات المحلاة والأطعمة المقلية».

وأكدت رهف البوشي على أهمية التأكد من ترطيب جسمك بشكل كافٍ خلال ساعات عدم الصيام، عن طريق شرب كمية كافية من الماء وكذلك تناول الحساء والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.(العربية)
المصدر: العربية
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