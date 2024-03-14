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صحة

أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض.. هذه هي

Lebanon 24
14-03-2024 | 05:10
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قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن ‫سرطان المبيض هو ورم خبيث يصيب المبيضين، اللذين يقعان على يسار ويمين ‫الرحم.

‫وأضاف المركز أنه في حوالي 50% من الحالات يؤثر السرطان على كلا ‫المبيضين، موضحا أن أسباب الإصابة به تكمن في العامل الوراثي والتقدم في ‫العمر.
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‫وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان المبيض في النزيف في غير مواعيد الدورة ‫الشهرية والنزيف بعد انقطاع الطمث وألم أسفل البطن، بالإضافة إلى التعرق‫ الليلي والرغبة الملحة في التبول وفقدان الوزن والضعف والإعياء وتراجع ‫القدرة على بذل المجهود.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الجراحة لإزالة المبيضين، بالإضافة إلى جانب العلاج ‫الكيميائي والعلاج الإشعاعي.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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