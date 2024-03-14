19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض.. هذه هي
Lebanon 24
14-03-2024
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن سرطان المبيض هو ورم خبيث يصيب المبيضين، اللذين يقعان على يسار ويمين الرحم.
وأضاف المركز أنه في حوالي 50% من الحالات يؤثر السرطان على كلا المبيضين، موضحا أن أسباب الإصابة به تكمن في العامل الوراثي والتقدم في العمر.
Advertisement
وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان المبيض في النزيف في غير مواعيد الدورة الشهرية والنزيف بعد انقطاع الطمث وألم أسفل البطن، بالإضافة إلى التعرق الليلي والرغبة الملحة في التبول وفقدان الوزن والضعف والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لإزالة المبيضين، بالإضافة إلى جانب العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.(الجزيرة نت)
المصدر:
الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
17:02 | 2024-03-13
13/03/2024 05:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
14:07 | 2024-03-13
13/03/2024 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بري ونصرالله.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن بري ونصرالله.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
15:00 | 2024-03-13
13/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد عن "حزب الله" يُقال في إسرائيل.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ جديد عن "حزب الله" يُقال في إسرائيل.. ما هو؟
13:00 | 2024-03-13
13/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة جديدة" لـ"حزب الله".. إكتشفوا آخر "تكتيك" له ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
"خطة جديدة" لـ"حزب الله".. إكتشفوا آخر "تكتيك" له ضدّ إسرائيل
12:00 | 2024-03-13
13/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:25 | 2024-03-14
لهذه الأسباب.. لا تفوتوا وجبة السحور
01:39 | 2024-03-14
عادات قد تؤدي إلى الخرف.. احذروها
00:37 | 2024-03-14
حافظ على نشاط جسمك خلال رمضان عبر اتباع هذه النصائح
00:00 | 2024-03-14
أضرار النوم بالشعر المبلل
16:00 | 2024-03-13
كيف تستغل شهر رمضان للإقلاع عن التدخين؟
13:30 | 2024-03-13
هكذا تتغلب على تقلب المزاج في رمضان
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
14/03/2024 12:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
14/03/2024 12:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
14/03/2024 12:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24