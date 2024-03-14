تعرف على أعراض نقص فيتامين أ

فيتامين أ هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، وهو ضروري للمناعة والخصوبة والرؤية الصحية، ومع ذلك، عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية، فقد يؤدي ذلك إلى آثار جانبية تتراوح من العمى الليلي إلى جفاف العين، خاصة عند الأطفال، بحسب موقع تايمز ناو. الأشخاص الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين أ هم النساء الحوامل والأمهات المرضعات والرضع والأطفال.

ويوجد فيتامين أ بشكل شائع في الأطعمة الطازجة مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبرتقال وغيرها الكثير.

العلامات المبكرة لنقص فيتامين أ في العيون

يؤدي نقص فيتامين أ إلى العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك العمى الدائم، والذي يبدأ عادةً بجفاف العين.

ووفقا للأطباء، في كثير من الحالات القصوى، يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (أ) إلى العمى الكامل أو موت القرنية، والتي تتميز بعلامات تسمى بقع بيتو.

يتسبب جفاف العين في عدم القدرة على إنتاج الدموع، وهو من العلامات الأولى لنقص فيتامين أ. وجدت إحدى الدراسات أن الجرعات العالية من فيتامين أ قللت من انتشار جفاف العيون بنسبة 63% بين الرضع والأطفال الذين تناولوا المكملات الغذائية لمدة 16 شهرا.

أيضًا، عندما تصبح مستويات النقص شديدة، يحذر الأطباء من أنه يمكن أن يسبب أيضًا العمى الليلي.

وفي إحدى الدراسات، تم إعطاء النساء المصابات بالعمى الليلي فيتامين أ على شكل طعام أو مكملات غذائية، مما أدى إلى تحسن حالتهن بنسبة تزيد عن 50.

كيف يسبب نقص فيتامين أ مشاكل في العين؟

يقول الأطباء إنه في الظلام، يتحد فيتامين أ مع الأوبسين – وهو البروتين الذي يشكل صبغة الشبكية، لجعل الصبغة في شبكية العين حساسة للضوء منخفض الشدة، مما يساعد العينين على الرؤية في الإضاءة المنخفضة. عند تعرضها للضوء، تتحلل الصبغة مرة أخرى إلى أوبسين وعبر الشبكية، ثم عبر الشبكية إلى مجرى الدم.

وبالتالي، إذا كان جسمك يفتقر إلى فيتامين أ، فإن القدرة على الرؤية في الظلام تنخفض، مما يسبب العمى الليلي.ووفقا للخبراء، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فإن احتمال الإصابة بالعمى سيكون مرتفعا للغاية.

يساعد فيتامين أ أيضًا العين على تركيب طبقة الميوسين واستقرارها مما يساعد الدموع على الالتصاق بسطح القرنية ويدعم تكوين المخاط في العين ويعزز الشفاء الظهاري. تساعد هاتان الآليتان على استعادة الخلايا الظهارية القرنية وإصلاح الأضرار التي لحقت بطبقة الميوسين.

علامات أخرى لنقص فيتامين أ

ومن العلامات المهمة الأخرى التي تدل على نقص هذا الفيتامين المهم ما يلي:

زيادة التهابات الحلق والصدر

إذا كنت تعاني من التهابات متكررة، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين أ. تساعد مكملات فيتامين أ أيضًا في علاج التهابات الجهاز التنفسي.

إذا لم تتمكن جروحك وكدماتك من الشفاء بشكل صحيح بعد الإصابة، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات فيتامين أ. ويقول الأطباء أن ذلك يحدث لأن فيتامين (أ) يعزز إنتاج الكولاجين، وهو عنصر مهم للبشرة الصحية.

فيتامين أ ضروري أيضًا للتكاثر لدى الرجال والنساء، فضلاً عن النمو السليم عند الأطفال. إذا كنتِ تواجهين صعوبة في الحمل، فقد يكون نقص فيتامين أ أحد الأسباب.

يقول الأطباء أن نقص فيتامين أ يسبب العقم عند الرجال والنساء.

( اليوم السابع)