Advertisement

صحة

اليكم فوائد الفجل الحار على منظومة المناعة

Lebanon 24
15-03-2024 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1175346-638460977251647653.jpg
Doc-P-1175346-638460977251647653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحتوي الفجل الحار "فجل الخيل البري" على مركبات ومواد تساعد منظومة المناعة على مكافحة مختلف أنواع البكتيريا.
 
ووفقا للخبراء، هذه المواد من جانب تنشط الكريات البيضاء، ومن جانب آخر، تنشط المركبات الطيارة - phytoncides. أي أنها مضادات حيوية طبيعية تمنع نمو وتكاثر البكتيريا الضارة.
Advertisement
يحتوي الفجل الحار على المواد والمركبات التالية:

- مركبات الفلافونويد، المضادة للالتهابات وتساعد في علاج الأمراض المختلفة المرتبطة بالتهاب المفاصل. هذه، بالطبع، لن تحل محل الأدوية، لكنها تساعد جزئيا في تخفيف الالتهاب. وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام الفجل الحار أيضا في عمل كمادات توضع على المفاصل. وخاصة إذا كان الألم يشتد عند تغير الطقس، حيث تعمل كمادات الفجل الحار على تحسين الحالة بشكل كبير.

- زيوت طيارة مثل سينيغرين الذي يساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية التاجية والدماغية، ما يمنع حدوث النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

وينتمي الفجل الحار إلى الفصيلة الصليبية مثل البروكلي والملفوف. وجميع نباتات هذه الفصيلة تحتوي على مواد مضادة للسرطان. مثل الغلوكوزينات - التي تمنع حدوث طفرة في الخلايا، وخاصة الخلايا المعوية. (RT)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:35 | 2024-03-15
00:58 | 2024-03-15
00:00 | 2024-03-15
16:00 | 2024-03-14
13:30 | 2024-03-14
11:30 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24