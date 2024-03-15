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صحة

حالات مرضية تتسبب فى الإصابة بالغيبوبة.. تعرف عليها

Lebanon 24
15-03-2024 | 13:30
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توفيت أمس حبيبة الشماع  المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق"، بعد تدهور حالتها الصحية  إثر قفزها من السيارة بعد محاولة سائق أوبر خطفها، بحسب رواية أسرتها، حيث تعرضت لنزيف وإغماء.

 وهناك العديد من الأسباب تتسبب فى التعرض بالغيبوبة، وفقا لموقعي " mayoclinic وhealthline". فالتعرض للإصابة بفقدان الوعى لمدة  أيام أو ساعات أو شهور، يعني الإصابة بالغيبوبة، هذا الأمر له العديد من الأسباب ، ومنها:

 -خبط شديد في الرأس

 التعرض لخبط شديد فى الرأس يزيد من فرص التعرض للإصابة بنزيف المخ وحدوث خلل فى دورة الدم فى الدماغ و يتسبب في تعرض الشخص للإصابة بالغيبوبة.

 -التهاب السحايا

 يعد من الأمراض التي تزيد من فرص دخول المصاب بها بالغيبوبة، وذلك نتيجة لإلتهاب المخ.

 -خلل في نسبة السكر بالدم

 ارتفاع أو إنخفاض نسبته يعد من الأمور المسببة للإصابة بالغيبوبة ولكنها يطلق عليها الغيبوبة بسبب خلل مرض السكر.

 -السكتة الدماغية

 عند الإصابة بانسداد في الشرايين بالمخ، يزداد فرص الإصابة والتعرض للإصابة بالغيبوبة.

 -ورم المخ

 عند الإصابة بسرطان أو ورم في المخ، يزداد فرص الإصابة بالغيبوبة.

 -التعرض للسموم

 يزداد فرص الإصابة بالغيبوبة عند التعرض للسموم في الجسم، فالتعرض لأكسيد الكربون أو الرصاص يسبب تلف الدماغ والغيبوبة.

( اليوم السابع)
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