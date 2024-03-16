Advertisement

صحة

أضرار الشاشات على الأطفال وطرق تجنبها

Lebanon 24
16-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1175557-638461353379717621.jpg
Doc-P-1175557-638461353379717621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يقضى الكثير من الأطفال وقتا طويلا أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بصورة مبالغ فيها فى بعض الأحيان، ما قد يؤثر على صحة أعينهم والتسبب فى مضاعفات.

والعصر الرقمى الذى نعيشه الآن يجعل الكثير من الأطفال إن لم يكن كلهم تقريبا يقضون ساعات كثيرة أمام الأجهزة الرقمية، سواء فى الدراسة أو للترفيه، لكن على الرغم من ذلك يجب على الآباء محاولة تحقيق التوزان بين الوقت الذى يقضه الطفل أمام هذه الشاشات للحفاظ على صحة أعينهم.

 وأكثر المشكلات التى أصبحت شائعة بصورة كبيرة الآن بين الشباب والأطفال هو قصر النظر، وقد أثارت زيادة حالات قصر النظر بين الأطفال قلقا، وعلى الرغم أن العامل الوراثى يلعب دورا كبيرا في الإصابة إلا أن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية زاد من المشكلة.

 ويمكن اتباع استراتيجية الـ20، بمعنى أخذ استراحة لمدة 20 ثانية للتركيز على شيء يبعد 20 قدمًا عن كل 20 دقيقة تقضيها في النظر إلى الشاشة، وذلك لتقليل إجهاد العين مما يقلل خطر الإصابة بقصر النظر

 ويمكن أيضا تعزيز ممارسة الطفل لرياضة في الهواء الطلق ومساعدته على الانخراط في أنشطة خارجية تجعله يتعرض للضوء الطبيعى بصورة أكبر، بجانب رفع وعى الطفل بأهمية الحفاظ على صحة عينه والتعود على وقت معين لقضائه أمام الشاشات، والمتابعة الدورية مع الطبيب فى حال ملاحظة أي مشاكل تحدث في العين.

 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:20 | 2024-03-16
16:00 | 2024-03-15
13:30 | 2024-03-15
11:30 | 2024-03-15
08:30 | 2024-03-15
05:06 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24