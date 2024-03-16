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صحة

أمراض تسبب الشعور بالعطش.. ما هي؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 08:21
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ينصح الأطباء دائما بالإكثار من شرب الماء يوميا من أجل الصحة الجيدة. والقاعدة العامة المتبعة هي شرب 30 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم. بالطبع إذا لم تكن هناك موانع.

وتشير الدكتورة يلينا غوبكينا أخصائية الغدد الصماء إلى أنه ليس هناك أي قيود في هذه المسألة، ولكن هناك أشخاص يشكون دائما من العطش على الرغم من أنهم يكثرون من شرب الماء. وهذه الحالة قد تشير إلى مشكلات خطيرة في الجسم.
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ووفقا لها، العطش، حالة طبيعية للجسم تشير إلى ضرورة تعويض نقص السوائل. وكما هو معروف متوسط حاجة الجسم من الماء في اليوم هو حوالي 2 لتر. وإذا تجاوز تناول الماء هذا المعدل ويشعر الشخص بالعطش دائما فقد يشير هذا إلى الأمراض التالية:

- داء السكري، يحاول الجسم عند ارتفاع مستوى السكر في الدم التخلص من الغلوكوز الزائد عن طريق الكلى، ما يسبب كثرة التبول، ونتيجة لذلك، العطش.

- زيادة وظيفة الغدة الدرقية (التسمم الدرقي)

- أمراض الكلى، التهاب المثانة وغيرها من أمراض المسالك البولية

- ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، يسبب الشعور بالعطش وأعراض لأخرى مثل التعب الغثيان.

- جفاف الجسم، يمكن أن يكون سبب انخفاض مستوى السوائل في الجسم ممارسة نشاط بدني مكثف، الطقس الحار، أو قلة شرب الماء.

وتوصي الطبيبة بضرورة استشارة الطبيب في حالة الشعور الدائم بالعطش دون سبب واضح (تغير في النظام الغذائي، تغير الطقس أو زيادة النشاط البدني)، وخاصة عندما تصاحبه أعراض أخرى مثل تكرر التبول والتعب وفقدان الوزن غير المبرر وحكة جلدية. (روسيا اليوم) 
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