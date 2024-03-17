فوائد رائعة لزيت جوز الهند.. إكتشفوها

قال مركز "الصحة" بألمانيا إن زيت جوز الهند يعد بمثابة سر جمال البشرة والشعر، حيث إنه يعمل على التمتع ببشرة نقية ومخملية من ناحية، ويمنع تساقط الشعر ويمنحه لمعاناً ساحراً يأسر الألباب من ناحية أخرى.

Advertisement

وأوضح المركز أن زيت جوز الهند يعمل على محاربة شوائب البشرة كالبثور وحب الشباب بفضل احتوائه على حمض اللوريك، كما أنه يعمل على ترطيب كل من البشرة والشفاه ويمنحهما ملمساً مخملياً مفعماً بالرقة والأنوثة. وأوضح المركز أن زيت جوز الهند يعمل على محاربة شوائب البشرة كالبثور وحب الشباب بفضل احتوائه على حمض اللوريك، كما أنه يعمل على ترطيب كل من البشرة والشفاه ويمنحهما ملمساً مخملياً مفعماً بالرقة والأنوثة.

ويوفر زيت جوز الهند أيضاً حماية فعالة للبشرة من أشعة الشمس الضارة ويحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، ومن ثم فهو يقي من سرطان الجلد.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت جوز الهند كمُزيل طبيعي للمكياج، حيث إنه لا يتسبب في جفاف البشرة وتهيجها.

وبفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات يساعد زيت جوز الهند في علاج الجروح القطعية والسحجات ويحد من فرص نشوء ندبات. كما أنه يساعد في علاج الطفح الجلدي عن التهاب الحفاض لدى الرضع.

ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام زيت جوز الهند كغسول للشعر، حيث إنه يعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس، ما يمنح الشعر ملمساً أملس ومظهراً لامعاً يأسر الألباب.

كذلك، يعدّ زيت جوز الهند سلاحاً فعالاً لمحاربة تساقط الشعر بفضل احتوائه على حمض اللوريك، فضلاً عن محاربة قشرة الرأس.