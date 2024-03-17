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صحة
دراسة جديدة.. هذه أسرع طريقة لإكتشاف "سرطان القولون"
Lebanon 24
17-03-2024
|
06:19
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توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن اكتشاف الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق فحص للدم.
وأظهرت نتائج تجربة سريرية (أجريت على البشر)، نُشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، أن اختبار الفحص المعتمد على الدم يكشف عن 83% من الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم.
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ويمكن إجراء الاختبار، الذي طورته شركة غاردانت هيلث، عن طريق سحب الدم، للكشف عن إشارات السرطان في مجرى الدم، عن طريق تحديد الحمض النووي للورم المنتشر.
وتقدمت الشركة بالفعل بطلب للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ومن المتوقع أن تصدر قرارها بشأنه في وقت لاحق من العام الحالي.
وفي حال موافقة إدارة الغذاء والدواء على اختبار الدم الجديد، فسوف يكون أداة فحص أخرى للكشف عن السرطان في مرحلة مبكرة.
من جهتها، تقول رئيسة الجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي الدكتورة باربرا يانغ إن الاختبار يمكن أن يساعد في تحسين الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.
وتضيف: "أعتقد أن إجراء سحب الدم بدلا من الخضوع لاختبار جراحي سوف يصل إلى عدد أكبر من الأشخاص، وآمل أن نتمكن، عبر مزيد من الأدوات، من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص".
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