توجيهات مهمّة لمرضى فقر الدم خلال رمضان

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يتطلب صيام شهر رمضان اهتمامًا خاصًا من الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المزمن، حيث يجب عليهم تناول وجبات غنية بالحديد والبروتين خلال وجبتي السحور والإفطار، بالإضافة إلى ضمان شرب كميات كافية من الماء خلال الليل والصباح.ومن بين التوجيهات لمرضى فقر الدم خلال رمضان:- الإفطار الصحي: تناول وجبة إفطار تحتوي على توازن من البروتينات، الحديد والألياف. يمكن البدء بتناول التمر وشرب كوب من الماء، تليهما وجبة تحتوي على مصادر جيدة من البروتينات والحديد.- تناول مصادر جيدة للحديد: كلحوم الأحماض العالية، الدواجن، الأسماك، الشوفان، الفاصوليا والعدس والسبانخ والكرنب.- تناول السوائل: يُنصح بشرب كميات كافية من الماء والسوائل خلال الليل للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف.- وجبة السحور: يجب تناول وجبة السحور التي تحتوي على الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو القمح الكامل، والفواكه مثل البطيخ والموز، والبروتينات مثل البيض أو لحم الدجاج، والخضروات مثل الطماطم والخيار، لضمان توفير الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية لصيام اليوم التالي.- الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يعزز فيتامين سي امتصاص الحديد من مصادره النباتية والحيوانية. ويمكن العثور عليه بكميات كبيرة في البرتقال والفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت، والفلفل الأحمر والأخضر.- المكملات الغذائية: يمكن تناولها بتوجيه من الطبيب لتحسين مستويات الحديد، مثل مكملات الحديد، وفيتامين B12، وحمض الفوليك.- متابعة الحالة الصحية: إجراء فحوصات دورية لتحليل الدم خلال فترة الصيام والتواصل مع الطبيب وإبلاغه عن أي تغييرات في الوضع الصحي.