Advertisement

صحة

توجيهات مهمّة لمرضى فقر الدم خلال رمضان

Lebanon 24
18-03-2024 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1176440-638463809744916196.jpg
Doc-P-1176440-638463809744916196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتطلب صيام شهر رمضان اهتمامًا خاصًا من الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المزمن، حيث يجب عليهم تناول وجبات غنية بالحديد والبروتين خلال وجبتي السحور والإفطار، بالإضافة إلى ضمان شرب كميات كافية من الماء خلال الليل والصباح.
Advertisement

ومن بين التوجيهات لمرضى فقر الدم خلال رمضان:

- الإفطار الصحي: تناول وجبة إفطار تحتوي على توازن من البروتينات، الحديد والألياف. يمكن البدء بتناول التمر وشرب كوب من الماء، تليهما وجبة تحتوي على مصادر جيدة من البروتينات والحديد.

- تناول مصادر جيدة للحديد: كلحوم الأحماض العالية، الدواجن، الأسماك، الشوفان، الفاصوليا والعدس والسبانخ والكرنب.

- تناول السوائل: يُنصح بشرب كميات كافية من الماء والسوائل خلال الليل للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف. 

- وجبة السحور: يجب تناول وجبة السحور التي تحتوي على الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو القمح الكامل، والفواكه مثل البطيخ والموز، والبروتينات مثل البيض أو لحم الدجاج، والخضروات مثل الطماطم والخيار، لضمان توفير الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية لصيام اليوم التالي.

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يعزز فيتامين سي امتصاص الحديد من مصادره النباتية والحيوانية. ويمكن العثور عليه بكميات كبيرة في البرتقال والفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت، والفلفل الأحمر والأخضر.

- المكملات الغذائية: يمكن تناولها بتوجيه من الطبيب لتحسين مستويات الحديد، مثل مكملات الحديد، وفيتامين B12، وحمض الفوليك.

- متابعة الحالة الصحية: إجراء فحوصات دورية لتحليل الدم خلال فترة الصيام والتواصل مع الطبيب وإبلاغه عن أي تغييرات في الوضع الصحي.
 



المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:30 | 2024-03-18
08:21 | 2024-03-18
06:15 | 2024-03-18
05:00 | 2024-03-18
04:10 | 2024-03-18
03:30 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24