Advertisement

صحة

طريقة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. اليكم آخر الابحاث

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1176697-638464428722804148.jpg
Doc-P-1176697-638464428722804148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً في الولايات المتحدة، ويساعد التشخيص والعلاج المبكر لهذا المرض في تحسين فرص الشفاء، غير أن الابحاث العلمية أثبتت أن التصوير بالأشعة السينية ليس فعالاً بما يكفي في حالات النساء تحت سن الأربعين، لأن أنسجة الثدي تكون كثيفة مما يؤثر على إمكانية الاكتشاف المبكر للأورام.
Advertisement

ونجح فريق بحثي في الولايات المتحدة في تحديد بعض البروتينات الموجودة في سوائل الجسم التي يمكن استخدامها كدلالات للأورام وسرطان الثدي، مما يساعد في رصد سرطان الثدي مبكراً والبدء في رحلة العلاج في توقيت مناسب لزيادة فرص الشفاء.
وتقول الباحثة دانييل ويتهام المتخصصة في مجال الكيمياء الحيوية بجامعة كلاركسون الأمريكية إن العلم الحديث يمكنه الآن تحليل البروتينات في مختلف أنسجة وسوائل الجسم مثل الدم واللعاب والبول والدموع ولبن الأم.
وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن عقد مقارنة بين البروتينات الموجودة في بعض سوائل الجسم لدى الاصحاء ولدى مريضات سرطان الثدي ساعد في اكتشاف فروقات معينة في طبيعة هذه البروتينات على نحو يتيح استخدامها كدلالات للكشف المبكر عن الاورام.
وأوضحت ويتهام أن لبن الأم يحتوي على مواد بروتينية يتم إفرازها من الغدد اللبنية لدى الأم، وبالتالي فإن أي تغير في لبن الأم يعكس وجود مشكلة أو تغير في خلايا الثدي، مضيفة أن بعض البروتينات الموجودة في لبن الأم يمكن رصدها أيضاً في الدم.
وأكدت أن رصد البروتينات التي تدل على الإصابة بالسرطان في الدم، يتيح إمكانية فحص النساء في مختلف الفئات العمرية بصرف النظر عن أوضاعهم الإنجابية، وبالتالي لا يقتصر الاستفادة من هذه الدراسة العلمية على النساء المرضعات فقط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:30 | 2024-03-19
02:55 | 2024-03-19
02:05 | 2024-03-19
00:54 | 2024-03-19
00:00 | 2024-03-19
16:00 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24