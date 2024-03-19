17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما عدد ساعات الجلوس الذي قد يزيد خطر الوفاة المبكرة؟
Lebanon 24
19-03-2024
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا، سان دييغو (UCSD)، أن الجلوس لفترات طويلة يوميا يضر بصحتنا.
وفي الدراسة، طُلب من 5856 مشاركة من النساء، تتراوح أعمارهن بين 63 و99 عاما، ارتداء جهاز مراقبة النشاط على الورك لمدة 7 أيام في البداية. وتوبعت حالاتهن لمدة عقد من الزمن، توفي خلاله 1733 مشاركة.
Advertisement
واستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لمعرفة مقدار وقت جلوس المشاركات عبر مراقبة النشاط، ثم ربطوا ذلك بخطر الوفاة.
وأظهرت البيانات أن المشاركات اللاتي قضين أكثر من 11 ساعة في الجلوس يوميا، كنّ أكثر عرضة للوفاة بنسبة 57% خلال فترة الدراسة، مقارنة بالنساء اللاتي جلسن أقل من 9 ساعات ونصف يوميا.
واستمر خطر الوفاة المبكرة قائما حتى مع ممارسة المزيد من التمارين الرياضية المعتدلة إلى القوية.
وهذا يتناقض مع دراسة أسترالية وجدت أن المشي زهاء 9000 و10500 خطوة يوميا يقلل من خطر الوفاة المبكرة، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون كثيرا.
ويقول الباحثون إن تثبيت أجهزة مراقبة النشاط على الورك في دراسة جامعة كاليفورنيا وعلى المعصم في الدراسة الأسترالية، ما قد يؤدي إلى تقديرات مختلفة لوقت الجلوس، قد يفسر النتائج المتناقضة. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
16:29 | 2024-03-18
18/03/2024 04:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
17:00 | 2024-03-18
18/03/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)
04:45 | 2024-03-19
19/03/2024 04:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
15:07 | 2024-03-18
18/03/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
15:00 | 2024-03-18
18/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:26 | 2024-03-19
ما الذي يفعله تناول الخبز بجسمك؟
05:30 | 2024-03-19
ما حدود تناول الحلويات في شهر رمضان؟
04:48 | 2024-03-19
طريقة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. اليكم آخر الابحاث
02:55 | 2024-03-19
دراسة تنسف مفهوم شائع عن الصيام المتقطع.. هذا ما توصلت اليه
02:05 | 2024-03-19
الحمل في المراهقة يقصّر العمر.. اليكم آخر الدراسات
00:54 | 2024-03-19
كيف يمكن للطلاب الصائمين زيادة التركيز؟
فيديو
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
19/03/2024 18:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
19/03/2024 18:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
19/03/2024 18:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24