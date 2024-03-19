ما هي فوائد لعب الأطفال في الهواء الطلق؟

قضاء الأطفال بعض الوقت في الخارج، واللعب في الهواء الطلق، يعد من الأشياء المفيدة لصحتهم العامة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف علي أبرز فوائد للعب الأطفال فى الهواء الطلق.

اللعب في الهواء الطلق مفيد للأطفال، لأنه يحسن صحتهم الجسدية والعقلية، فهو يساعد على تعزيز مناعتهم والحفاظ على وزن صحي وتحسين نوعية النوم، و عليهم قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة بدلاً من الجلوس أمام الشاشات.

كشفت دراسة نشرت فى مجلة تمريض الأطفال وجود علاقة بين اللعب في الهواء الطلق وتحسين الصحة العقلية والنمو المعرفي والصحة العامة للأطفال.

فيما يلي بعض الفوائد:

- ممارسة الرياضة البدنية

يشجع اللعب في الهواء الطلق الأطفال على المشاركة في الأنشطة البدنية مثل الجري والقفز والتسلق وركوب الدراجات يساعد في تطوير لتطوير المهارات الحركية الإجمالية والحفاظ على وزن صحي .

-امتصاص فيتامين د

يساعد التعرض لأشعة الشمس أثناء اللعب في الهواء الطلق أجسام الأطفال على إنتاج فيتامين د. وهو فيتامين ضروري لصحة العظام ووظيفة المناعة وتنظيم المزاج.

- تعزيز المهارات الحركية

تعمل الأنشطة مثل التأرجح والموازنة والرمي على تحسين التنسيق لدى الأطفال. كما أنها تساعد على تحسين التوازن، والمهارات الحركية الدقيقة.

- جهاز مناعة قوي

يساعد التعرض للعناصر الطبيعية في الهواء الطلق على تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال. ويقول الخبير إن ذلك يجعلهم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

- الحد من التوتر

ليس الكبار فقط هم الذين يشعرون بالتوتر. يعاني الأطفال من ضغوط أكاديمية يمكن أن تسبب التوتر. يوفر اللعب في الهواء الطلق بيئة طبيعية لتخفيف التوتر، ومساعدة الأطفال على الاسترخاء والراحة.

- تحسين الرؤية

قد يساعد قضاء الوقت في الهواء الطلق في تقليل خطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال. قد يكون ذلك بسبب التعرض للضوء الطبيعي والمناظر البعيدة.

- التفاعل الاجتماعي

غالبًا ما يتضمن اللعب في الهواء الطلق أنشطة جماعية مع أطفال آخرين. هذه تعزز المهارات الاجتماعية مثل التعاون والتواصل وحل النزاعات.

- تعزيز الإبداع

توفر البيئات الخارجية فرصًا لا حصر لها للعب الخيالي، مما يسمح للأطفال باستكشاف الألعاب وإنشاءها واختراعها. إنهم يحتاجون فقط إلى عناصر طبيعية مثل العصي والصخور والرمل.

-نوم أفضل

يساعد النشاط البدني والتعرض للضوء الطبيعي على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ لدى الأطفال. وهذا يؤدي إلى تحسين نوعية النوم وكذلك المدة.

- التطور المعرفي

اللعب في الهواء الطلق يحفز الفضول ومهارات حل المشكلات بينما يستكشف الأطفال البيئة المحيطة بهم. إنهم يراقبون الطبيعة وينخرطون في سيناريوهات اللعب المفتوحة.

( اليوم السابع)