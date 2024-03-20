يعرّض المريض ومن حوله للخطر.. محمود نصر يعاني من مرض غير عادي ما هو؟!

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يشغل الفنان السوري محمود نصر، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شخصية "مختار عارف الدباغ" التي يقدمها في مسلسل "ولاد بديعة" الذي يعرض حالياً في رمضان.ومختار الدباغ، شخصية معقدة مليئة بالتناقضات ويعاني من مشاكل نفسية عديدة، وفي كل حلقة يقدم نصر أداءً ومشاهد مميزة، مما يجعل المشاهد في حالة حيرة هل يتعاطف معه أم يكرهه.وفي الحلقات السابقة وبعد تعرض مختار للاعتداء من قبل أشقائه يامن الحجلي، بشخصية "ياسين"، وسامر إسماعيل بشخصية "شاهين"، وشقيقته سلاف معمار بشخصية "سكر"، كشف الطبيب المعالج إن مختار مصاب بمرض نفسي تم تحفيزه بسبب الاعتداء.وبحسب مشهد الطبيب الذي اشرف على حالة مختار، فإنه مصاب باضطراب نفسي "مرض الشيزوفرينيا"، وقال الطبيب إن مختار حمل جين المرض منذ الطفولة، وان الاعتداء الذي تعرض له حفز المرض للظهور.ويتسبب المرض بهلوسات وسماع أصوات للمريض المصاب به، ويتصور المضطرب بـ"مرض الشيزوفرينيا"، إن كل من حوله يكيد له ويحاول محاربته، ويتصرف بطريقة غير منطقية وفق ما يشعر به ويسمعه.ويؤدي المرض إلى اضطرابات بالسلوك والمشاعر والكلام، والتفكير ويعتبر من أخطر الأمراض النفسية، حيث ممكن أن تؤدي الهلوسات والاضطرابات إلى تعرض المريض ومن حوله للخطر.وبالعودة للحديث عن المسلسل يعتبر ولاد بديعة من انجح الاعمال في الموسم الحالي، وشارك في بطولته كل من سلاف معمار، يامن الحجلي، فادي صبيح، إمارات رزق، سامر إسماعيل، محمود نصر، ومن إخراج رشا شربتجي. (البوابة)