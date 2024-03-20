عانت من ألم وتجلطات في البطن.. ما هي حمّى البحر المتوسط التي أصيبت بها الفنانة المعروفة؟

أعلنت الفنانة صفاء سلطان عن معاناتها من "حمى البحر المتوسط"، أثناء تصوير مسلسل في الأردن، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت صفاء في تصريحات صحافية، إنها عانت من ألم شديد سبّب تخثرات وتجلطات في البطن، مشيرة إلى أن هذا المرض غير معروف، وخضعت بسببه لما وصفته بعملية إسعافية، حتى تحسنت حالتها، وقالت بعد خروجها من المستشفى: "الله كتب لي عمرًا جديدًا حتى أرى أهلي وابنتي، التي كانت منهارة".

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وقد أثار مرض صفاء، قلق الجمهور، فما هي حمى البحر الأبيض المتوسط؟

تعد "حمى البحر الأبيض المتوسط" مرضًا وراثيًا نادرًا ينتشر بين العائلات، بحسب الموقع الطبي "webmd"، مشيرًا إلى أنها متلازمة التهاب ذاتي.



وبحسب الموقع، فإن الأشخاص الذين يصابون بهذه الحمى، يعانون من نوبات متكررة من الالتهاب والحمى المرتبطة بخلل في جهاز المناعة الفطري.



أعراض حمى البحر المتوسط

- ألم شديد في البطن



- ألم صدر



- آلام العضلات



- آلام المفاصل وتورمها في الركبة أو الكاحل.



- طفح جلدي أحمر على الساق أو الكاحلين أو القدمين



- الإمساك يليه الإسهال



إلى ذلك، كشف موقع "aboutkidshealth"، أن الأشخاص الذي يصابون بـ"حمى البحر الأبيض المتوسط" ولا يتلقون العلاج، سيتعرضون لمضاعفات الحمى بشكل متكرر، ويمكن أن تؤدي إلى إعاقة المريض.



وأضاف الموقع أن المريض قد يصاب بالداء النشواني، وهو أخطر مضاعفات الحمى، لأنه يؤثر على أعضاء حيوية مثل الكلى، والقلب، والجهاز الهضمي.



كما قد تسبب هذه المضاعفات فشلاً كلويًا، وخطر زيادة الإصابة بأمراض التهابية أخرى مثل الأشكال المختلفة من التهاب الأوعية الدموية، ومرض التهاب الأمعاء، (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي).



ويتم توجيه العلاج بناءً على أعراض المرض، في أغلب الأحيان باستخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية. (فوشيا)