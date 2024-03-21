لمحبي النوم.. استفيدوا من هذه المشروبات الصحية

إذا أردت الحصول على حياة صحية آمنة خالية من الأمراض لا بد من التعرف على أهمية النوم، فالكثير من الأمراض قد تأتي مرتبطة بقلة النوم أو الأرق، مثل السكر وزيادة الوزن، وهناك العديد من الأسباب قد تسبب الشعور بالقلق والأرق وعدم النوم بشكل كافِ ومريح، فأحيانا تكون الأطعمة والمشروبات تلعب دوراً كبيراً في قلة النوم.

Advertisement

يمكن التخلص من اضطرابات النوم من خلال توفير بيئة آمنة ومثالية للشخص، بحيث تكون الغرفة معدة ومهيئة بشكل كبير، من خلال إغلاق الإضاءة والابتعاد عن الموبايل وتتراوح درجة الحرارة بين 15 إلى 18 درجة مئوية.



أيضًا يوجد بعض المشروبات المفيدة التي يمكن تناولها قبل النوم تساعد على الاسترخاء والراحة، مثل المشروبات الساخنة مثل اللبن الدافئ، والنعناع، على تهدئة الأعصاب والجهاز الهضمي في الليل من أجل النوم الجيد، والجنزبيل يساعد على التخلص من الأرق.



الحليب للنوم الجيد

يمكن الحصول على نوم أفضل من خلال تناول الحليب الدافئ قبل النوم، فهو يحتوي على أحماض أمينية ومنها التربتوفان، والذي يساعد على تعزيز النمو والتخلص من الأرق في الليل.



حليب اللوز

حليب اللوز يساعد بشكل كبير على إنتاج كمية من السيروتونين، ونسبة كبيرة من المغنيسيوم، والذي يعتبر المعادن المهمة التي تساعد في الحصول على النوم الجيد.



مشروب البابونج

مشروب مغلي البابونج هو واحد من المشروبات قبل النوم التي تساعد في الحصول على قسط كاف من النوم، حيث أكدت الدراسات المختلفة أن مغلي البابونج يعزز الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب.



مشروب النعناع

يساعد النعناع الساخن على تهدئة الجسم والشعور بالاسترخاء وتهدئة الجهاز الهضمي، حيث أكدت الدراسات على أسباب عدم النوم، حيث يساعد في اضطرابات الجهاز الهضمي ومنها عسر الهضم، ومتلازمة القولون العصبي.



عصير الموز واللوز

يحتوي الموز على الماغنسيوم والتربتوفان والميلاتونين، وهذه العناصر تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء مثل حليب اللوز، والذي يعزز النوم بشكل أفضل.



اليانسون

أيضاَ يساعد اليانسون على استرخاء العضلات بشكل أفضل، من خلال تعزيز النوم، ويمكنك تناول مشروب اليانسون المحلى بعسل قبل النوم بما لا يقل عن ساعة.



الزنجبيل

واحد من الأعشاب التي لها دور كبير في التخلص من الأرق وتهدئة الأعصاب التي تؤثر على النوم، حيث يتم تناوله محلى بالعسل بعد وضع شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء المغلي.(ليالينا)