20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
5 فوائد مذهلة لرياضة البيلاتس
Lebanon 24
21-03-2024
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية إليزابيث جرازر إن ممارسة رياضة البيلاتس (Pilates) تعمل بشكل عام على تدريب القوة والحركة والتناسق، وتساعد على ثبات الجذع (منتصف الجسم) وتحسن وضعية الجسم.
وأضافت جرازر أنه يمكن زيادة فاعلية رياضة البيلاتس من خلال ممارستها على جهاز الريفورمر (Reformer)، وهو عبارة عن جهاز يشبه إطار السرير يشتمل على حبال ونوابض، مشيرة إلى أن التدريب بانتظام على هذا الجهاز يعمل على تدريب الذراعين والساقين بصورة أكبر من تمارين البيلاتس التقليدية، ما يساعد على بناء العضلات من ناحية وزيادة قوة التحمل من ناحية أخرى.
وشددت جرازر على أهمية ممارسة تماري البيلاتس على جهاز الريفورمر تحت إشراف المدرب، نظراً لأن الممارسة الخاطئة قد تؤدي إلى تحميل خاطئ وإصابات.
Advertisement
جدير بالذكر أن رياضة البيلاتس هي نظام لياقة بدنية تم تطويره في أوائل القرن العشرين من قبل جوزيف بيلاتس في ألمانيا.
أطلق بيلاتس على نظامه اسم "علم السيطرة"، لأنه يعتقد أن أسلوبه يستخدم العقل في السيطرة على العضلات، حيث إن البيلاتس هو روتين تكييف الجسم، الذي يساعد ليس فقط على بناء المرونة، بل أيضاً القوة والتحمل والتنسيق في الساقين والبطن والذراعين والظهر، فضلاً عن تحسين وظائف الرئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم هذا الخبر
16:07 | 2024-03-20
20/03/2024 04:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الرواتب.. ماذا سيحصل بعد يومين؟
13:12 | 2024-03-20
20/03/2024 01:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لـ"جراحة".. ماذا حصل مع الحريري في باريس؟
Lebanon 24
خضع لـ"جراحة".. ماذا حصل مع الحريري في باريس؟
05:18 | 2024-03-20
20/03/2024 05:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يحسم الجدل بشأن ترشّحه.. كيف تُفهَم "الرسالة"؟!
Lebanon 24
فرنجية يحسم الجدل بشأن ترشّحه.. كيف تُفهَم "الرسالة"؟!
06:00 | 2024-03-20
20/03/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:41 | 2024-03-21
جرعة يومية من خل التفاح توازي حقن "أوزمبيك" للتخسيس.. اليكم آخر الدراسات
00:38 | 2024-03-21
قد تؤدي إلى الوفاة.. حمى "تكسير العظام" تتفشى في الأرجنتين وهذا ما نعرفه عنها!
00:24 | 2024-03-21
بكتيريا منتشرة تسمى X.. هذا ما أوضحته منظمة الصحة العالمية
00:00 | 2024-03-21
لمحبي النوم.. استفيدوا من هذه المشروبات الصحية
16:00 | 2024-03-20
الإنتفاخ.. أسبابه وطرق علاجه
13:23 | 2024-03-20
للأهل: احذروا من إصابة أولادكم بمرض السكري الثاني.. اقرأوا هذه التفاصيل
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 08:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 08:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 08:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24