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صحة
ما هي متلازمة تململ الساقين؟
Lebanon 24
21-03-2024
|
05:57
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تسبب متلازمة تململ الساقين رغبة لا يمكن السيطرة عليها، وغير مريحة، لتحريك إحدى الساقين أو كلتيهما، بنوع من الخفقان أو الحكة.
وقد يكون الشخص مستلقياً عندما يبدأ في الشعور بالخفقان أو الحكة في الساق، والذي يتحسن فقط عندما ينهض ويمشي، وفق "هيلث لاين".
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وقد تسبب متلازمة تململ الساقين صعوبات في النوم أو الاستمرار في النوم، ما يؤدي إلى النعاس المفرط في اليوم التالي.
ومن غير الواضح ما الذي يسبب هذه المتلازمة، قد يكون هناك مكوّن وراثي، أو مستويات منخفضة من الحديد، أو ربما تكون مشاكل العقد القاعدية في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الحركة، هي السبب الجذري للمتلازمة.
العلاج
بحسب "ليفينغ سترونغ"، تتضمن قائمة الإجراءات التي تساعد في تخفيف وعلاج الحالة أخذ حمّام دافئ قبل النوم، وتجنّب الكافيين والتبغ، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، وكذلك تمارين تمدد العضلات.
إلى جانب ذلك، تجنّب الأطعمة السكرية، وتناول المزيد من الأطعمة الصحية كالسبانخ والمأكولات البحرية، والعدس واللوز.
كما يساعد خفض التوتر، وتناول مكملات الحديد، والتدليك (المساج)، وارتداء الجوارب الضاغطة، وتناول مكملات الميلاتونين بعد استشارة الطبيب.
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