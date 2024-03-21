تحذير عاجل من السجائر الإلكترونية... ما تُسبّبه خطير جدّاً

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كشفت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني عبر الـ"Vape" يُدمّر الحمض النووي لمستخدميه بطريقة مماثلة للمدخنين الذين يُصابون بالسرطان.ووجد الباحثون في جامعة لندن كوليدج أن مستخدمي السجائر الإلكترونية ومدخني السجائر لديهم تغيّرات مماثلة في الحمض النووي للخلايا في أفواههم، مع ربط هذه التغييرات بالتطور المستقبلي لسرطان الرئة لدى المدخنين.وهذه هي الدراسة الرئيسية الأولى التي تربط بين السجائر الإلكترونية، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لكن العلماء قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. (سكاي نيوز)