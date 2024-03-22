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صحة

قرار نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى له تداعياته النفسية.. هذه أبرزها

Lebanon 24
22-03-2024 | 01:23
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شدد استشاري مختص في النمو والسلوك على ضرورة دراسة قرار نقل الطالب  من مدرستهم ومحيطهم التعليمي المعتادين عليه لمدرسة جديدة، لاحتمالية انعكاس ذلك عليه سلبًا.

وتفصيلاً فقد قال الدكتور حسين الشمراني وهو استشاري في طب النمو والسلوك وباحث في عدة مجالات، إن نقل الطفل من مدرسة لمدرسة أخرى هو تحدٍ كبير له، مشيرًا إلى أنه قد يصعب عليه التأقلم مع البيئة الجديدة، وتعويض الأصدقاء، والتعرف على المعلمات.
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‏وأوصى "الشمراني" بضرورة دراسة ولي الأمر لهذا القرار جيدًا قبل اتخاذه، حتى في حال وجود الأسباب للنقل.(سبق)
المصدر: سبق
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