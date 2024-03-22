Advertisement

صحة

من بينها البيض.. أطعمة هامة تكافح الصلع

Lebanon 24
22-03-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1177764-638466901053887241.jpg
Doc-P-1177764-638466901053887241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الروسية الدكتورة صوفيا خاوستوفا أن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك فيتامينات A وD وE وC وB7 وB9 وB12، وذلك وفق ما ذكر موقع «runews24» العلمي.
Advertisement

وتؤكد الطبيبة أن مكافحة الصلع، يجب أن تعالج من قبل طبيب مختص واتباع نظام غذائي متنوع وصحي يشمل:

- البيض
يحتوي على الكثير من البروتين والبيوتين، الذي يدخل في تركيب الكيراتين، وهو أحد أهم مكونات الشعر.

- الحمضيات
غنية بفيتامين C، الذي يحارب الجذور الحرة ويعيد إنتاج الكولاجين والبروتين إلى طبيعته.

- السبانخ
له تأثير جيد على الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك.

- البطاطا الحلوة
مصدر للبيتا كاروتين الذي يدخل في تركيب فيتامين A الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموها.

- اللحوم
غنية بالحديد والبروتينات، ما يجعل بصيلات الشعر قوية ومشبعة بالأكسجين.

- المكسرات
باعتبارها مصدرا للأحماض الدهنية الصحية والزنك وكذلك فيتامينات E وB التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

- الفول
يعمل على ترميم وتقوية الشعر لما يحتويه من الزنك والبيوتين وحمض الفوليك والبروتين والحديد.

- الأفوكادو
غنية بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تضيف لمعانا للشعر.(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:05 | 2024-03-22
04:50 | 2024-03-22
03:25 | 2024-03-22
01:23 | 2024-03-22
00:00 | 2024-03-22
16:00 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24