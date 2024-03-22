من بينها البيض.. أطعمة هامة تكافح الصلع

كشفت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الروسية الدكتورة صوفيا خاوستوفا أن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك فيتامينات A وD وE وC وB7 وB9 وB12، وذلك وفق ما ذكر موقع «runews24» العلمي.
وتؤكد الطبيبة أن مكافحة الصلع، يجب أن تعالج من قبل طبيب مختص واتباع نظام غذائي متنوع وصحي يشمل:
- البيض
يحتوي على الكثير من البروتين والبيوتين، الذي يدخل في تركيب الكيراتين، وهو أحد أهم مكونات الشعر.
- الحمضيات
غنية بفيتامين C، الذي يحارب الجذور الحرة ويعيد إنتاج الكولاجين والبروتين إلى طبيعته.
- السبانخ
له تأثير جيد على الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك.
- البطاطا الحلوة
مصدر للبيتا كاروتين الذي يدخل في تركيب فيتامين A الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموها.
- اللحوم
غنية بالحديد والبروتينات، ما يجعل بصيلات الشعر قوية ومشبعة بالأكسجين.
- المكسرات
باعتبارها مصدرا للأحماض الدهنية الصحية والزنك وكذلك فيتامينات E وB التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.
- الفول
يعمل على ترميم وتقوية الشعر لما يحتويه من الزنك والبيوتين وحمض الفوليك والبروتين والحديد.
- الأفوكادو
غنية بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تضيف لمعانا للشعر.(الشرق الأوسط)