من بينها البيض.. أطعمة هامة تكافح الصلع

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كشفت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الروسية الدكتورة صوفيا خاوستوفا أن تساقط الشعر يبدأ عادة بسبب نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك وكذلك فيتامينات A وD وE وC وB7 وB9 وB12، وذلك وفق ما ذكر موقع «runews24» العلمي.وتؤكد الطبيبة أن مكافحة الصلع، يجب أن تعالج من قبل طبيب مختص واتباع نظام غذائي متنوع وصحي يشمل:- البيضيحتوي على الكثير من البروتين والبيوتين، الذي يدخل في تركيب الكيراتين، وهو أحد أهم مكونات الشعر.- الحمضياتغنية بفيتامين C، الذي يحارب الجذور الحرة ويعيد إنتاج الكولاجين والبروتين إلى طبيعته.- السبانخله تأثير جيد على الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات وحمض الفوليك.- البطاطا الحلوةمصدر للبيتا كاروتين الذي يدخل في تركيب فيتامين A الذي بدوره يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموها.- اللحومغنية بالحديد والبروتينات، ما يجعل بصيلات الشعر قوية ومشبعة بالأكسجين.- المكسراتباعتبارها مصدرا للأحماض الدهنية الصحية والزنك وكذلك فيتامينات E وB التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.- الفوليعمل على ترميم وتقوية الشعر لما يحتويه من الزنك والبيوتين وحمض الفوليك والبروتين والحديد.- الأفوكادوغنية بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تضيف لمعانا للشعر.(الشرق الأوسط)