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صحة

8 عادات للحفاظ على صحة الأسنان

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:30
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الحفاظ على صحة الفم الجيدة أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض المختلفة وضمان الصحة العامة، فى هذا التقرير نتعرف على عادات تتبع للحفاظ على الأسنان قوية وصحية.

بعض العادات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على أسنانك صحية وقوية:

 . تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا:

 إحدى العادات الأساسية لنظافة الفم الجيدة هي تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل. استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتنظيف جميع أسطح أسنانك بلطف، بما في ذلك الأسطح الأمامية والخلفية وأسطح المضغ.

يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة على إزالة البلاك والبكتيريا وجزيئات الطعام التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

 تنظيف الأسنان بالخيط يوميًا:

 بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة، من الضروري تنظيف أسنانك بالخيط يوميًا. يساعد استخدام خيط الأسنان على إزالة البلاك من بين أسنانك وعلى طول خط اللثة، وهي المناطق التي قد لا تصل إليها فرشاة الأسنان بفعالية.

 . استخدم غسول الفم:

إن دمج غسول الفم في روتين نظافة الفم الخاص بك يمكن أن يوفر حماية إضافية ضد البكتيريا ورائحة الفم الكريهة. اختر غسول الفم الخالي من الكحول والذي يحتوي على الفلورايد للمساعدة في تقوية المينا وتقليل خطر التسوس. قم بالمضمضة بغسول الفم حول فمك لمدة 30 ثانية إلى دقيقة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

 . حافظ على نظام غذائي متوازن:

ما تأكله له تأثير كبير على صحة الفم. الحد من الأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية، لأنها يمكن أن تساهم في تسوس الأسنان وتآكلها. بدلاً من ذلك، اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل الحليب والجبن، يمكن أن تساعد في تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس.

 . اشرب الكثير من الماء:

الماء ضروري للصحة العامة، بما في ذلك صحة الفم. يساعد شرب الماء على التخلص من جزيئات الطعام والبكتيريا والأحماض من الفم، مما يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

 . الحد من تناول الوجبات الخفيفة:

 تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر طوال اليوم يعرض أسنانك للسكريات والأحماض، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان. حاول الحد من تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، وإذا كنت تتناول وجبة خفيفة، فاختر خيارات صحية مثل الفواكه أو الخضار أو المكسرات.

تجنب الوجبات الخفيفة اللزجة أو السكرية التي يمكن أن تلتصق بأسنانك وتعزز التسوس.

 فحوصات منتظمة للأسنان:

 الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان ضرورية للحفاظ على صحة الفم الجيدة. قم بعمل فحوصات وتنظيف الأسنان مرتين في السنة على الأقل، أو على النحو الموصى به من قبل طبيب أسنانك.

تتيح هذه المواعيد لطبيب أسنانك اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر وتوفير التنظيف الاحترافي لإزالة البلاك العنيد وتراكم الجير.

 . الإقلاع عن التدخين:

التدخين لا يلوث أسنانك ويسبب رائحة الفم الكريهة فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض اللثة وفقدان الأسنان وسرطان الفم. إذا كنت تدخن، ففكر في الإقلاع عن التدخين لتحسين صحة الفم.

( اليوم السابع)
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