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صحة

استعدي للربيع.. نصائح تخفيف ملابس طفلك بالتدريج

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:00
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مع بداية فصل الربيع تشعر الأمهات بالحيرة حول موعد تخفيف ملابس الأطفال، خوفا من تعرضهم للإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لتخفيف الملابس لأطفالك مع قدوم فصل الربيع.

وأفضل وقت لتخفيف الملابس لأبنائنا يكون بعد عيد الأم، وبالتحديد بعد انتهاء موجة الطقس الأخيرة، والتى من المقرر أن تنتهى الأحد المقبل، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

 ويمكننا أيضا أن نجعل الأطفال يرتدون ملابس الصيف بعد شم النسيم.

 ويشدد الأطباء على أهمية متابعة حالة الطقس يومياً لتكون الأم على علم حال انخفضت درجات الحرارة واتخاذ الاحتياطات حتى لا يشعر الطفل بالبرد.

 وأهمية مراعاة عدد القطع التى يرتديها الطفل بحيث لا تكون قطع ملابس كثيرة ولا قليلة جدا، وأنه يمكنك تخفيف قطعة ملابس واحدة من القطن فى البداية ومع الوقت يمكنك استبدال قطعة الملابس الصوف الخارجية الثقيلة بملابس قطنية بكم وهكذا يمكن للأم تخفيف الملابس تدريجيا للأطفال.

 والطفل يجب أن يكون عدد طبقات الملابس التى يرتديها أكثر من ملابس الأم بطبقة أو اثنتين، مع عدم الإكثار من ارتداء الطفل طبقات كثيرة لأن الملابس الكثيرة تسبب اختناقا للطفل.

 
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