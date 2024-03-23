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صحة

هل يمكن بناء عضلات بعد الستين عاماً؟

Lebanon 24
23-03-2024 | 01:00
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إذا كنت في الستينيات أو السبعينيات من العمر، أو حتى أكبر، قد تعتقد أن أيام بناء العضلات قد انتهت، لكن الأدلة العلمية تفيد أن ذلك غير صحيح.
ووفق "هيلث داي"، يؤكد الدكتور عادل أحمد أستاذ جراحة العظام المساعد في كلية بايلور للطب بأن رفع الأثقال وبناء العضلات طريقة رائعة للبقاء بصحة جيدة.
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وقال أحمد: "تمت دراسة التأثير الوقائي للعضلات والكتلة العضلية جيدا، وثبت أن بناء العضلات في الجسم يؤخر الخرف، وآثار الخرف، ويحافظ على الوظيفة الإدراكية".

ولا تنس صحة العظام أيضاً، يضيف أحمد، فإن الحفاظ على العضلات هو الشيء الوحيد الذي ثبت أنه يساعد عظام الشيخوخة على البقاء كثيفة وقوية.

ومع ذلك، إذا كنت تفكر في اتباع نظام رفع الأثقال في وقت متأخر من العمر، فتأكد أولاً من استشارة خبير، مدرب شخصي، أو صديق موثوق به يفهم العملية بالفعل.

ويوصي أحمد بالبدء أولاً بتدريبات المقاومة الخاضعة للرقابة، ثم الانتقال إلى الأوزان الحرة، مع التركيز على بناء أسلوب جيد وآمن.

وقال "في رأيي الأوزان الحرة هي الأفضل لبناء العضلات بسبب القوة التي تمارسها مع عضلاتك"، هناك أيضاً عنصر التوازن الذي يعمل على استقرار العضلات وتشغيل القلب".

وبشكل عام، إذا كنت ستبدأ في رفع الأوزان بعد الـ 60، راجع الطبيب قبل البدء بأي نظام تدريب على الأثقال.
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