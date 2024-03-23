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صحة

ما هي متلازمة هيرفوردت؟

Lebanon 24
23-03-2024 | 03:00
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قال مركز "الصحة" بألمانيا إن متلازمة هيرفوردت (Heerfordt syndrome) هي التهاب مزمن يصيب الغدة النكفية والغدة الدمعية.

وأضاف المركز أن متلازمة هيرفوردت يمكن أن تشمل أيضاً القزحية والجسم الهدبي للعين، مشيراً إلى أنها تحدث بشكل خاص ارتباطاً بمرض "الساركويد"، وهو مرض مناعي مجهول السبب يظهر على هيئة مجموعات غير طبيعية من الخلايا الحبيبية، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب في أعضاء عدة، لا سيما الرئتين والعقد اللمفاوية المرتبطة بها، لكن من المحتمل أن يصاب بها أي عضو آخر كذلك.
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وأوضح المركز أن أسباب الإصابة بمتلازمة هيرفوردت المسماة على اسم طبيب العيون الدنماركي "كريستيان هيرفوردت" تكمن في الفيروسات (خاصة النكاف) والبكتيريا وأمراض المناعة الذاتية، بينما تتمثل عوامل الخطورة في ضعف إفراز اللعاب ونقص المناعة والعلاج الإشعاعي.
الأعراض
وتتمثل أعراض متلازمة هيرفوردت في تورم الغدة النكافية، والتهاب القزحية، وشلل العصب الوجهي، وانغلاق الفك، والألم عند المضغ، وإفرازات مائية أو قيحية في تجويف الفم، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى والإعياء.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية، إلى جانب مسكنات الألم وخافضات الحرارة، وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الجراحة لإزالة الغدة النكافية.
ويمكن الوقاية من متلازمة هيرفوردت من خلال التطعيم الفعال ضد النكاف عند الرضع والنظافة الجيدة للأسنان والفم، وتناول كمية كافية من السوائل.
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