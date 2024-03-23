التدخين يزيد دهون البطن

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على الرغم من عدم وجود نقص في الأسباب التي تدفع إلى الإقلاع عن التدخين، أضاف باحثون من جامعة كوبنهاغن سبباً جديداً هو أن التدخين يعزّز نمو المزيد من الدهون في البطن.وفي حين يعتقد البعض أن السجائر تساعد الناس على البقاء نحيفين ولو قليلاً، أفادت الدراسة بأن هذه الفكرة ليست إلا أسطورة.ووفق "ستادي فايندز"، وجد الباحثون أن البدء بالتدخين، والتدخين مدى الحياة قد يزيدان من دهون البطن، وخاصة الدهون الحشوية.وتوجد هذه الدهون غير الصحية في أعماق البطن حول الأعضاء، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية والخرف.وفي حين أنه من الصحيح أن المدخنين يميلون إلى أن يكون وزن أجسامهم أقل من غير المدخنين، إلا أن الباحثين يقولون إن لديهم أيضاً المزيد من الدهون في البطن، وخاصة الدهون الحشوية.ومن الصعب اكتشاف الدهون الحشوية، فقد يكون لدى الشخص معدة مسطحة تماماً ولا تزال تحتوي على كميات غير صحية من الدهون الحشوية.ولإجراء هذه الدراسة، استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي والتحليل الإحصائي العشوائي المندلي لبيانات 1.2 مليون شخص في أوروبا بدأوا التدخين إضافة إلى 450 ألف مدخن مدى الحياة.