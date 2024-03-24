Advertisement

صحة

حالياً.. ما هو "السبب الرئيسي" للإعاقة عالمياً؟

Lebanon 24
24-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1178438-638468330546364777.jpg
Doc-P-1178438-638468330546364777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت أبحاث جديدة أن أكثر من 3.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من حالة عصبية، وأن السبب الرئيسي للإعاقة في الوقت الحالي هو هذه الحالات.

وتشمل هذه الحالات اضطرابات النمو العصبي، مثل: مرض التوحد، واضطرابات التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر، واضطرابات الحركة، مثل مرض باركنسون، و الاعتلال العصبي السكري.
Advertisement

ويعتبر أحد الجوانب المثيرة للقلق في النتائج هو أن العجز والوفيات المرتبطة بهذه الحالات زادت بنسبة 18% منذ عام 1990.

ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت"، وساهمت منظمة الصحة العالمية في أبحاثها، التي ألقت نظرة على كيفية تأثير الحالات العصبية على الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأفادت بأن الحالات العصبية هي السبب الرئيسي للإعاقة، وقدّر الباحثون أن هذه الظروف أثّرت على أكثر من 3.4 مليار شخص، أي 43.1% من سكان العالم.

10 حالات
وحدد الباحثون 10 حالات عصبية، بناءً على تقرير العبء العالمي للأمراض، ساهمت في فقدان الصحة.

وشملت الحالات الـ 10: السكتة الدماغية، واعتلال الدماغ الوليدي، والصداع النصفي، ومرض الزهايمر وغيره من الخرف، والاعتلال العصبي السكري، والتهاب السحايا، والصرع، والمضاعفات العصبية الناجمة عن الولادة المبكرة، واضطراب طيف التوحد، وسرطان الجهاز العصبي.

وقال الباحثون "إن الاعتلال العصبي السكري هو الحالة ذات النمو الأسرع بشكل عام، وزاد انتشاره 3 أضعاف منذ عام 1990".

ويسبب هذا الاعتلال تلف الأعصاب في القدمين والساقين، ويمكن أن يؤدي إلى الالتهابات وبتر الأطراف.

وبحسب الباحثين، فقد يكون فيروس كورونا مسؤولاً أيضًا عن جزء من الزيادة في الإعاقة المرتبطة بالحالات العصبية.

ومن النتائج الأخرى المثيرة للقلق أن الأشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يتأثرون بشكل غير متناسب بالحالات العصبية، حيث شهدت تلك الدول أكثر من 80% من الوفيات العصبية على مستوى العالم.

ورصد البحث نتيجة إيجابية واحدة، وهي انخفاض الخسائر الصحية الناجمة عن حالات، مثل الكزاز وداء الكلب والسكتة الدماغية بنسبة 25% منذ عام 1990.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2024-03-24
05:20 | 2024-03-24
03:15 | 2024-03-24
01:30 | 2024-03-24
17:13 | 2024-03-23
15:00 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24