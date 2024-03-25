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صحة

أسباب "بسيطة" وراء عدم فقدان دهون البطن العنيدة!

Lebanon 24
25-03-2024 | 05:19
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كثيرون هم الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من الدهون الزائدة في منطقة البطن، إذ يتبع بعضهم أنظمة صارمة، فيما يحرص آخرون على ممارسة الرياضة لساعات يوميًّا، في سبيل الحصول على بطن مسطح.

لكن في مقابلة له مع بودكاست " يوميات رئيس تنفيذي" كشف الدكتور آندي جالبين، أستاذ علم الحركة في جامعة ولاية كاليفورنيا، عن أربعة أسباب تَحُول دون فقدان الأشخاص لدهون البطن العنيدة.
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وقال الدكتور جالبين أن المشكلة الأبرز هي عدم الالتزام ببرنامج التمرين والنظام الغذائي، مشيرًا إلى أن الالتزام يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق النتائج المستدامة.

كما أكد أن اتباع نظام غذائي متوازن مع تركيز خاص على البروتين، يلعب دورًا فعالًا في الحفاظ على كتلة العضلات في الجسم وتعزيز عملية حرق الدهون، وهو ما لا يتنبه إليه الكثيرون.

ودعا الخبير إلى التعرف على المحفزات الشخصية التي تدفع الأفراد لتحقيق أهدافهم، وأكد أهمية البحث عن نظام يناسب احتياجات كل فرد على حدة.

وحذر الدكتور من ممارسة تمارين القوة قبل تمارين التحمل، مشيرًا إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم قدرة الشخص على التحمل؛ ما يؤثر سلبًا على أدائه في التمارين، وبالتالي يؤثر على خسارة الدهون.

وفي النهاية شدد الدكتور جالبين على أهمية تحديد المحفزات الشخصية وممارسة التدريبات بشكل صحيح لتحقيق أفضل النتائج في فقدان الدهون العنيدة في منطقة البطن.
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