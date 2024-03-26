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صحة

تتلف أنسجة الدماغ.. ابتعدوا عن الزيوت المعاد تسخينها

Lebanon 24
26-03-2024 | 03:33
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ربطت دراسة حديثة بين الاستهلاك طويل الأمد لزيوت الطهي المعاد تسخينها وزيادة التنكس العصبي، والذي يؤدي إلى أمراض الزهايمر والخرف والشلل الرعاش.
وعُرضت الدراسة أمس خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية المنعقد في سان أنتونيو بين 23 و26 مارس (آذار) الحالي.
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وأجريت الدراسة على نماذج حيوانية، تناول بعضها زيوت مُعاد تسخينها، وتبين أنها تسبب ارتفاعاً في الإجهاد التأكسدي، والتهاباً في أنسجة الكبد.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، لوحظ أيضاً تلف كبير في القولون لدى هذه الحيوانات، ما أدى إلى تغيير مستويات السموم الداخلية والسكريات الدهنية لديها.

الخلايا العصبية
ووجد فريق البحث من جامعة تاميل نادو بالهند، أن من تم تغذيته بنظام غذائي يتضمن الزيوت المعاد تسخينها أظهر قابلية أكبر لتلف الخلايا العصبية، مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتغذى على أي زيوت أو نظام غذائي يحتوي على زيوت غير مسخنة.

وكشفت الدراسة أن الأنظمة الغذائية التي تشمل الزيوت المعاد تسخينها أدت إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، وعلامات الالتهاب، إلى جانب أضرار كبيرة للكبد والقولون، مما يشير إلى احتمال حدوث ضرر في القلب والأوعية الدموية.

كما أدى استهلاك الزيوت المعاد تسخينها إلى تلف محدد في الدماغ، خاصة في المناطق الحيوية للتجديد، ما يسلط الضوء على المخاطر العصبية لاستهلاك هذه الزيوت.
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