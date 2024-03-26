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صحة

لتنظيف زجاجة الرضاعة.. اليكم الطريقة الصحيحة

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:18
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أوصت مجلة "إلتيرن" الألمانية الوالدين بتنظيف زجاجة الرضاعة فور استخدامها، حيث ينبغي شطفها هي والحلمة يدوياً، مشيرة إلى أن منظف الصحون العادي يكفي لهذا الغرض.

وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه في حالة استخدام فرشاة للتنظيف، فيجب استخدامها مع زجاجة الرضاعة فقط، مع مراعاة تنظيفها وتجفيفها جيداً باستخدام قطعة قماش نظيفة.
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وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه ينبغي تعقيم زجاجة الرضاعة وملحقاتها بمعدل مرة في اليوم، وذلك بغليها في وعاء مملوء بالماء الساخن لمدة 3 دقائق.
وكبديل يمكن أيضاً وضع زجاجة الرضاعة وملحقاتها في غسالة الصحون على درجة حرارة لا تقل عن 65 درجة مئوية.
زجاجة الرضاعة المناسبة
وعن زجاجة الرضاعة المناسبة، أوصت المجلة باختيار الأنواع المصنوعة من مادة البولي بروبيلين، في حين ينبغي الابتعاد عن الأنواع المصنوعة من مادة البولي كربونات، نظراً لأنها قد تطلق مواد ضارة في الحليب.
وفيما يتعلق بمدة صلاحية الحليب، أوضحت "إلتيرن" أن حليب الأم تصل صلاحيته إلى 3 أو 4 ساعات بدون تبريد، وحتى 72 ساعة في الثلاجة في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية. أما مسحوق الحليب فينبغي تحضيره طازجاً.
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