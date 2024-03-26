17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تكشف.. "توت ذهبي" قد يحد من خطر السكري والسمنة
Lebanon 24
26-03-2024
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة أن التوت البرتقالي (أو الذهبي) الناتج عن شجيرة النبق البحري الموجودة في عدة أجزاء من العالم، يعد مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة الطبيعية.
وينمو هذا النوع من التوت على نبات شائك موجود على طول سواحل شمال غرب أوروبا والمناطق المعتدلة في آسيا الوسطى، ويُستخدم على نطاق واسع لخصائصه الغذائية والصيدلانية والوظيفية.
Advertisement
كما يعد زيت النبق البحري غنيا بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية وفيتامينات E وB وA والبوليفينول.
والآن، وجد الباحثون أن زراعة التوت في كندا، على وجه التحديد، يمكن أن تفتح الأبواب أمام المزيد من الفوائد الصحية.
وأوضح رينان دانييلسكي، معد الدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة Newfoundland: "إن نبق البحر محصول فريد من نوعه مع إمكانات هائلة للاستخدام. ويحظى هذا النوع بشعبية كبيرة في آسيا وشمال غرب أوروبا، وهناك فرصة لمحاكاة هذا النجاح في أميركا الشمالية من خلال الاستفادة من الصفات الفريدة للأصناف المزروعة محليا".
وشرع الباحثون في وصف التركيبة الفريدة للبوليفينول، وهي فئة من المركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة، في أصناف التوت الكندية.
وكشفت النتائج عن وجود مركبات البوليفينول الرئيسية في بذور وثمار النبق البحري، ولكل منها فوائد صحية محتملة، بما في ذلك حماية القلب والأوعية الدموية.
كما حدد الباحثون العديد من المركبات المتميزة ذات النشاط الحيوي المعزز، والتي توجد في صنف النبق البحري المزروع في Newfoundland فقط.
وأظهرت مستخلصات النبق البحري إمكانات واعدة في مكافحة مرض السكري ومكافحة السمنة في المختبر، ما يمهد الطريق لمزيد من البحث في آلياتها وتطبيقاتها العلاجية المحتملة.
وقال دانييلسكي: "هذه خطوة أولى في فهم كيف يمكن لبوليفينول النبق البحري تعديل وظائف أعضاء الجسم بطريقة مفيدة. تحتاج الأبحاث المستقبلية إلى التركيز على فهم الآليات الكامنة وراء تلك التأثيرات وإجراء المزيد من التجارب باستخدام النماذج الحيوانية والبشر".
وقد يؤدي ذلك إلى استخدام التوت الذهبي لعلاج الحالات الطبية الخطيرة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
Lebanon 24
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
02:53 | 2024-03-26
26/03/2024 02:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
16:23 | 2024-03-25
25/03/2024 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"احترمي رمضان".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها (صور)
Lebanon 24
"احترمي رمضان".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها (صور)
05:43 | 2024-03-26
26/03/2024 05:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيقطع "كهرباء إسرائيل".. تقرير يتحدث
Lebanon 24
"حزب الله" سيقطع "كهرباء إسرائيل".. تقرير يتحدث
17:07 | 2024-03-25
25/03/2024 05:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
12:37 | 2024-03-26
26/03/2024 12:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:30 | 2024-03-26
طريقة "رمش العين".. ماذا يمكن أن تخبرك عن صحتك؟
09:00 | 2024-03-26
كيف تحمي كليتيك؟
05:18 | 2024-03-26
لتنظيف زجاجة الرضاعة.. اليكم الطريقة الصحيحة
04:58 | 2024-03-26
هل يؤدي الفقر لتسريع "شيخوخة الدماغ"؟
03:33 | 2024-03-26
تتلف أنسجة الدماغ.. ابتعدوا عن الزيوت المعاد تسخينها
02:35 | 2024-03-26
من يحتاج مكملات الفيتامينات المتعددة؟
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
26/03/2024 21:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
26/03/2024 21:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
26/03/2024 21:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24