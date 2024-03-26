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صحة

5 عناصر غذائية تنشط الغدة الدرقية

Lebanon 24
26-03-2024 | 16:00
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إذا كنت  تعاني من اضطرابات الغدة الدرقية  فإن إضافة هذه العناصر الغذائية الخمسة الرئيسية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز صحتك، ويحميك من المضاعفات، ويقدمها موقع hindustantimes.

أوضح التقرير إلي ان دمج العناصر الغذائية في نظامك الغذائي من خلال الأطعمة الكاملة مثل الخضار الورقية والمكسرات والبذور والحمضيات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في دعم وظيفة الغدة الدرقية، وأيضا عليك أن تتذكر أن اتباع نظام غذائي متوازن هو مفتاح إدارة صحة الغدة الدرقية.

 -فيتامين هـ:

هذا الفيتامين الأساسي يدعم إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويحمي من الإجهاد التأكسدي،  يعد زيت جنين القمح وبذور عباد الشمس وزيت اللوز من بعض مصادر فيتامين هـ.

 -السيلينيوم

هو ضروري لتخليق هرمون الغدة الدرقية وتحويل هرمون الغدة الدرقية الخامل (T4) إلى شكله النشط (T3). يمكنك العثور عليه في الجوز ، والتونة، وبذور عباد الشمس، ودجاج السردين، والمشروم.

 -المغنيسيوم

ينظم إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويدعم وظيفة الإنزيم لعملية التمثيل الغذائي. اللوز والكاجو وبذور اليقطين والشوفان والشوكولاتة الداكنة والكينوا هي مصادر غنية بالمغنيسيوم.

  -فيتامين سي

أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة المناعة لتوازن الغدة الدرقية. ويوجد في الكيوي والفلفل الحلو والقرنبيط وكرنب بروكسل واللفت.

( اليوم السابع)
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