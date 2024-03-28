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صحة
طريقة سهلة للتغلب على الأرق.. ما هي؟
Lebanon 24
28-03-2024
|
02:38
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تقلّل ممارسة الرياضة، مرتين في الأسبوع أو أكثر، بشكل كبير من خطر حدوث الأرق، بحسب ما وجده العلماء.
وقد فحص العلماء بيانات من تسع دول أوروبية شملت 4339 شخصا، نصفهم تقريبا من النساء. وطرحوا أسئلة على المشاركين حول مستويات تمرينهم في البداية، وبعد عقد من الزمن. كما تم استجوابهم حول أعراض الأرق، ومدة نومهم في المتوسط.
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الدراسة تلك التي نشرت في مجلة BMJ Open، وجدت أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، أقل عرضة بنسبة 42% لمشاكل النوم مقارنة بأولئك غير النشطين، كما أنهم أقل عرضة بنسبة 22% للإبلاغ عن أي أعراض للأرق.
ويمكن أن يؤدي الاستمرار في ممارسة الرياضة على المدى الطويل إلى النوم بشكل طبيعي، بمعدل 6 إلى 9 ساعات في الليلة.
كما تحسنت عادات النوم لدى الأشخاص الذين مارسوا الرياضة خلال فترة الدراسة بنسبة 21%.
وأظهر تحليل البيانات أن "الأشخاص النشطين بدنيا لديهم خطر أقل للمعاناة من أعراض الأرق".
وقال هيو إدواردز، الرئيس التنفيذي لـ ukactive، الهيئة التجارية في المملكة المتحدة لقطاع النشاط البدني: "تظهر هذه الدراسة الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه النشاط البدني في تقليل خطر الأرق، ونحن نعلم أن النوم الجيد ليلا يساعدنا على الشعور بالتحسن وأن نكون أكثر إنتاجية في اليوم التالي". (روسيا اليوم)
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