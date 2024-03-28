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صحة

للحفاظ على أمعاء صحية.. إليكم 5 نصائح يمكن تطبيقها بسهولة

Lebanon 24
28-03-2024 | 08:30
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قدم أحد خبراء التغذية بعض النصائح المهمة حول كيفية الحفاظ على أمعائك صحية، والتي شملت تناول الأطعمة الغنية بالألياف كل يوم، وتجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم بثلاث ساعات.

وبحسب صحيفة "ميرور"، يقول الطبيب ريتشارد أليسون أنه يجب علينا:
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- تناول طعام مليء بالألياف كل يوم.
- تجنب الوجبات الكبيرة لمدة 3 ساعات قبل موعد النوم.
- شرب الكثير من الماء.
- مضغ الطعام جيدا.
- تجربة فاكهة أو خضروات جديدة كل أسبوع.
 
ولا ترتبط صحة الأمعاء بجهازك الهضمي فقط، وإنما تؤثر بشكل واضح على بقية الجسم، الذي تظهر عليه علامات تحذرك من وجود مشكلة، وتشكل مؤشرا على ضرورة إجراء تغييرات.

وقد يكون الشعور بعدم الراحة المتكرر والغازات والانتفاخ والإمساك والإسهال وحرقة المعدة علامات على أن أمعاءك تواجه صعوبة في هضم الأطعمة والتخلص منها.

الأمعاء غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى الأرق أو قلة النوم، مما يؤدي إلى التعب. (سكاي نيوز عربية) 
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