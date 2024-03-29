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صحة

للأمهات.. نصائح للسيطرة على إدمان أطفالك للوجبات السريعة

Lebanon 24
29-03-2024 | 00:00
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تتزايد السمنة بين الأطفال، والعامل الرئيسي الذي يمكن إلقاء اللوم عليه هنا هو زيادة تناول الوجبات السريعة، تتكون الأطعمة السريعة من دهون غير صحية وتتم معالجتها بشكل كبير، فهي غنية بالسعرات الحرارية وتفتقر إلى المعادن والفيتامينات مما يجعلها غير غذائية للأطفال.

 في السنوات الأخيرة حسب موقع onlymyhealth"، شهدت السمنة حالات ارتفاع كبيرة في تناول الوجبات السريعة بين الأطفال، بسبب الاعتماد على الأطعمة السريعة السكرية والمعالجة للغاية.

 يمكن أن يؤدى تناول الوجبات السريعة إلى مشاكل صحية هائلة على المدى الطويل، وأهمها السمنة التي تؤدى إلى حالات كامنة مثل مرض السكري وضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وحتى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

  معالجة الارتفاع المقلق في معدلات السمنة لدى الأطفال يتطلب اتباع نهج متعدد الأوجه، يشمل التدابير الوقائية والعلاجية.

 . لا توجد سياسة للوجبات السريعة

عدم تناول الوجبات السريعة  في المنزل وتشجيع البدائل الصحية يمكن أن يحد بشكل كبير من استهلاك الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية والمنخفضة العناصر الغذائية.

 . الحد من وقت الشاشة

شدد التقرير ضرورة الحد من وقت استخدام الشاشات، بما في ذلك التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، يمكن أن يؤدي الحد من وقت الشاشة إلى تشجيع النشاط البدني وتقليل السلوك المستقر، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة السمنة.

 . إدخال نظام غذائي صحي

الاعتماد على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين للأطفال لا يساعد فقط في ذلك إدارة الوزن ولكنه يضمن أيضًا التغذية الكافية، يمكن للوالدين الانغماس في إعداد الأطعمة الصحية التي تثير اهتمام الأطفال.

 . تحديد المشاكل الأساسية

تحديد ومعالجة أي أمراض أو حالات كامنة تساهم في زيادة الوزن أمر بالغ الأهمية للتدخل الفعال".

 . تشجيع الأنشطة الخارجية

من المهم جدًا تشجيع الأطفال على الخروج واللعب في الهواء الطلق، تشجيع الأنشطة الخارجية لا يعزز اللياقة البدنية فحسب، بل يعزز أيضًا التفاعل الاجتماعي والرفاهية العامة.

( اليوم السابع)
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