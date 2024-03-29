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صحة

السبانخ يساعد في مكافحة الالتهابات والشيخوخة

Lebanon 24
29-03-2024 | 01:01
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يؤكد علماء من جامعة أريزونا الأميركية أن تناول السبانخ يساعد على تخفيض الالتهابات في الجسم ويبطئ عملية الشيخوخة على المستوى الخلوي.


وتشير مجلة Food & Function، إلى أن هذه الدراسة هي عبارة عن مراجعة علمية للدراسات الموجودة حول فوائد السبانخ وتركيبه الكيميائي الحيوي. وأظهرت أن الفائدة الرئيسية من تناول السبانخ هي إبطاء عملية الشيخوخة وكبح الالتهابات في الجسم.
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ويؤكد الباحثون أن للسبانخ خصائص طبيعية مضادة للأكسدة، تتمثل في القدرة على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة - وهي جزيئات غير مستقرة تتشكل في الجسم بسبب التأثيرالسلبي للعوامل الخارجية وأثناء عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية.
وبالإضافة إلى ذلك السبانخ غني باللوتين وفيتامينات A وC وK وВ9. هذه العناصر ضرورية لعمل العيون بصورة طبيعية وتمييز الألوان وحدة البصر. كما أنها تنظم تخثر الدم وتدعم صحة الجلد والعظام والقلب.
ويشير الباحثون، إلى أن طرق طهي السبانخ قد تؤثر على قيمته الغذائية. لذلك يفضل قلي أوراق السبانخ باستخدام كمية قليلة من الزيت، أو تناولها نيئة أو إضافتها إلى العصائر. (RT)
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