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صحة

تعرف على أنواع الشاي المضادة للانتفاخ والغازات

Lebanon 24
30-03-2024 | 02:30
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على الرغم من عدم وجود علاج سريع ضد غازات البطن، إلا أن احتساء كوب من الشاي الدافئ، أو البارد، قد يوفر الراحة. فبعض أنواع الشاي، ومعظمها من الأعشاب، تريح القناة المعوية، وبالتالي تخفف الغازات والانتفاخ.
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وعند اختيار الشاي لهذا الهدف، تفضل الأصناف الطبيعية، ذات الأوراق السائبة، كلما أمكن ذلك.

كذلك، تجنب السكر المضاف والنكهات الاصطناعية، لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، بحسب "ستادي فايندز".

ويأتي شاي النعناع في مقدمة أنواع الشاي التي تعالج الانتفاخ، لأن مركبات الفلافونويد التي يحتويها تعمل كمهدئ، إلى جانب أنه يساعد على تبريد بكتريا الأمعاء.

ويعتبر شاي البابونج أداة رائعة للاسترخاء، وبالتالي يمنح المعدة بعض الراحة، كما أنه يمنع تقلبات الإسهال والإمساك، ويعمل كمضاد لالتهابات الأمعاء.

أما شاي جذر الهندباء فيعمل كمدرّ طبيعي للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم، التي تساهم في تكوين غازات البطن.

كما يحفّز شاي جذر الهندباء الكبد والمرارة، ما يعزز الهضم، وبالتالي يكون له تأثيراً مليناً خفيفاً.

ويُنصح عادة بتناول شاي الشمر كمهدئ للبطن، لأنه يساعد على طرد الغازات.

ويشتهر الشاي الأخضر بتبريد وتهدئة عضلات المعدة، وتكسير الطعام بشكل صحيح، وبالتالي تعزيز عملية الهضم، وتقليل انزعاج البطن.

ويوصف شاي الزنجبيل عادة كمساعد لعملية الهضم على التحرك بشكل أسرع، وتقليل التشنجات غير المريحة.
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