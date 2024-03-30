النوم أقل من 7 ساعات خطر على ضغط الدم.. هذا ما توصلت اليه دراسة حديثة

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أظهرت مراجعة بحثية حديثة لبيانات 16 دراسة سابقة ارتباط النوم أقل من 7 ساعات يومياً بمخاطر ارتفاع ضغط الدم.ووفق "ستادي فايندز"، على الرغم من أن هذا التقرير ليس الأول في إشارته للعلاقة بين الضغط والنوم، إلا أن الدراسة تمتاز بالطبيعة الدقيقة للأدلة البحثية التي استندت إليها.واستخدم فريق البحث من جامعة طهران بيانات أكثر من مليون شخص من 6 بلدان لم يكن لديهم أي تاريخ مع ضغط الدم، تمت متابعتهم لمدة تراوحت بين 3 و18 عاماً.وتوصل البحث إلى أنه كلما قلت ساعات النوم عن 7 ساعات يومياً زاد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم في المستقبل.وكان أكثر من نصف المشاركين في الدراسة من النساء بنسبة 61%. وبالمقارنة مع الرجال، أظهرت الإناث اللاتي حصلن على أقل من 7 ساعات من النوم زيادة بنسبة 7% في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وقال الباحثون: إنه "من الضروري أن يتحدث الأشخاص مع أطبائهم حول أنماط نومهم، خاصة إذا كانوا يعانون من اضطراب في النوم يحتمل أن يكون ناجماً عن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم".ولطالما ارتبط انقطاع التنفس أثناء النوم بارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، وأمراض الشريان التاجي